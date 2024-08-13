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Анчелотти назвал роль Лунина в Реале

13 августа 2024 22:28
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Анчелотти рассказал о будущем Лунина в Реале перед Суперкубком УЕФА
Андрей Лунин во время тренировки в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" и украинский голкипер Андрей Лунин до сих пор не могут договориться о новом контракте. Поэтому под вопросом место вратаря не только в стартовом составе, но и в клубе.

Перед матчем за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Аталантой" главный тренер мадридцев Карло Анчелотти рассказал о роли Лунина в команде. Слова специалиста привела "Трибуна".

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Андрей Лунин. Фото: FC Real Madrid

Анчелотти высказался о Лунине

Анчелотти после вопроса о будущем Лунина в клубе заявил, что Андрей является частью их фантастического клуба и лучшей пары голкиперов в мире.

Лунина тренер назвал важной частью состава и добавил, насколько важна была роль украинца в прошлом сезоне.

"По моему личному мнению, у нас лучшие голкиперы, лучшие защитники, полузащитники и нападающие. Лунин — часть нашего состава, важная часть нашего состава. В прошлом сезоне он был важной частью нашего состава", — сказал Анчелотти.

Отметим, что контракт Лунина с Реалом действует до лета 2025 года. Украинец тогда может уйти свободным агентом. В клубе же не хотят терять средства на украинце и в случае, если вратарь не продлит контракт, его хотят продать.

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футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Карло Анчелотти украинские легионеры (футбол)

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