Анчелотти рассказал о будущем Лунина в Реале перед Суперкубком УЕФА

Анчелотти назвал роль Лунина в Реале
Мадридский "Реал" и украинский голкипер Андрей Лунин до сих пор не могут договориться о новом контракте. Поэтому под вопросом место вратаря не только в стартовом составе, но и в клубе.
Перед матчем за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Аталантой" главный тренер мадридцев Карло Анчелотти рассказал о роли Лунина в команде. Слова специалиста привела "Трибуна".
Анчелотти высказался о Лунине
Анчелотти после вопроса о будущем Лунина в клубе заявил, что Андрей является частью их фантастического клуба и лучшей пары голкиперов в мире.
Лунина тренер назвал важной частью состава и добавил, насколько важна была роль украинца в прошлом сезоне.
"По моему личному мнению, у нас лучшие голкиперы, лучшие защитники, полузащитники и нападающие. Лунин — часть нашего состава, важная часть нашего состава. В прошлом сезоне он был важной частью нашего состава", — сказал Анчелотти.
Отметим, что контракт Лунина с Реалом действует до лета 2025 года. Украинец тогда может уйти свободным агентом. В клубе же не хотят терять средства на украинце и в случае, если вратарь не продлит контракт, его хотят продать.
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