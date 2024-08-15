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Лунин выиграл новый трофей, Мбаппе забил первый гол за Реал — как завершился Суперкубок УЕФА

15 августа 2024 09:43
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Андрей Лунин завоевал Суперкубок Европы-2024 в матче за Реал Мадрид
Андрей Лунин и игроки Реала. Фото: instagram/lunin_andrey
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Украинский голкипер Андрей Лунин завоевал Суперкубок Европы-2024 в составе "Реал Мадрида" в матче против "Аталанты". В этом же поединке впервые удалось отличиться Киану Мбаппе.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Лунин завоевал Суперкубок Европы-2024

Мадридский клуб перемен "Аталанта" со счетом 2:0. Лунин провел игру на скамейке запасных. Известно, что голкипер выиграл с "Ралом" две Лиги чемпионов, два чемпионата, Кубок и два Суперкубка Испании, еще один Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

Этот трофей стал десятым для украинца в составе мадридского клуба.

Андрей Лунин отреагировал в соцсетях и опубликовал кадры с трофеем.

"Чемпионы Суперкубка", — написал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мбаппе отличился первым голом за Реал

Французский футболист дебютировал во вчерашнем матче за "Реал" и сразу отличился голом. Он успешно завершил атаку команды и направил мяч в "девятку" на 68-й минуте. Таким образом, мадридцы одержали уверенную победу со счетом 2:0.

"Реал" — "Аталанта" — 2:0

Голы: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Предупреждения: Беллингем, 35, Винисиус, 42 — Эдерсон, 9, Джимсити, 65

"Реал": Куртуа — Карвахаль (Васкес, 89), Рюдигер, Милитао, Менди — Тчуамэни, Вальверде, Беллингем (Себальос, 89) — Родриго (Модрич, 77), Мбаппе (Диас, 83), Винисиус (Гюлер)

"Аталанта": Муссо — Джимшити, Хин (Палестра, 90), Колашинац (Баккер, 71) — Дзаппакоста (Годфри, 62), где Рон, Пашалич (Манцони, 90), Эдерсон, Руджери — де Кетеларе (Ретеги, 6), Лукман

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футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Суперкубок УЕФА Андрей Лунин

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