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Лунін визначився зі своїм майбутнім в "Реалі"

19 травня 2023 21:26
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Лунін визначився зі своїм майбутнім в "Реалі"
Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін. Фото: Instagram/lunin_andrey
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін ухвалив рішення залишити "вершкових" у літнє міжсезоння. Українець незадоволений кількістю ігрових хвилин в команді.

Про це повідомляє іспанське видання AS. 

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За інформацією іспанських журналістів, Андрій Лунін має намір залишити "Реал", аби отримувати більше ігрової практики. Українець нібито втомився перебувати в тіні Тібо Куртуа.

Лунин
Андрій Лунін в матчі з "Хетафе". Фото: Instagram/lunin_andrey

Водночас "вершкові" вже розпочали пошуки нового резервіста на позицію воротаря для своєї команди. Мадридці налаштовані придбати досвідченого голкіпера без великих амбіцій, який гратиме 10-12 матчів за сезон. 

Щодо Луніна, то поки що невідомо, де він продовжить кар'єру. 

Варто зазначити, що поточний сезон, в порівнянні з попередніми роками, став найуспішнішим для Андрія у футболці "Реала": вортар зіграв 12 матчів у всіх турнірах. 

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