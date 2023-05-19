Лунін визначився зі своїм майбутнім в "Реалі"
Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін ухвалив рішення залишити "вершкових" у літнє міжсезоння. Українець незадоволений кількістю ігрових хвилин в команді.
Про це повідомляє іспанське видання AS.
"Реал" шукає заміну Луніну
За інформацією іспанських журналістів, Андрій Лунін має намір залишити "Реал", аби отримувати більше ігрової практики. Українець нібито втомився перебувати в тіні Тібо Куртуа.
Водночас "вершкові" вже розпочали пошуки нового резервіста на позицію воротаря для своєї команди. Мадридці налаштовані придбати досвідченого голкіпера без великих амбіцій, який гратиме 10-12 матчів за сезон.
Щодо Луніна, то поки що невідомо, де він продовжить кар'єру.
Варто зазначити, що поточний сезон, в порівнянні з попередніми роками, став найуспішнішим для Андрія у футболці "Реала": вортар зіграв 12 матчів у всіх турнірах.
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