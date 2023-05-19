Лунін визначився зі своїм майбутнім в "Реалі"

Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін. Фото: Instagram/lunin_andrey

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін ухвалив рішення залишити "вершкових" у літнє міжсезоння. Українець незадоволений кількістю ігрових хвилин в команді.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

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За інформацією іспанських журналістів, Андрій Лунін має намір залишити "Реал", аби отримувати більше ігрової практики. Українець нібито втомився перебувати в тіні Тібо Куртуа.

Андрій Лунін в матчі з "Хетафе". Фото: Instagram/lunin_andrey

Водночас "вершкові" вже розпочали пошуки нового резервіста на позицію воротаря для своєї команди. Мадридці налаштовані придбати досвідченого голкіпера без великих амбіцій, який гратиме 10-12 матчів за сезон.

Щодо Луніна, то поки що невідомо, де він продовжить кар'єру.

Варто зазначити, що поточний сезон, в порівнянні з попередніми роками, став найуспішнішим для Андрія у футболці "Реала": вортар зіграв 12 матчів у всіх турнірах.

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