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Лунин определился со своим будущим в "Реале"

19 мая 2023 21:26
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Лунин определился со своим будущим в "Реале"
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: Instagram/lunin_andrey
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение покинуть "сливочных" в летнее межсезонье. Украинец недоволен количеством игровых минут в команде.

Об этом сообщает испанское издание AS.

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По информации испанских журналистов, Андрей Лунин намерен покинуть "Реал", чтобы получать больше игровой практики. Украинец якобы устал находиться в тени Тибо Куртуа.

Лунин
Андрей Лунин в матче с "Хетафе". Фото: Instagram/lunin_andrey

В то же время "сливочные" уже начали поиски нового резервиста на позицию вратаря для своей команды. Мадридцы настроены приобрести опытного голкипера без больших амбиций, который будет играть 10-12 матчей за сезон.

Что касается Лунина, то пока неизвестно, где он продолжит карьеру.

Стоит отметить, что текущий сезон, по сравнению с предыдущими годами, стал самым успешным для Андрея в футболке "Реала": вратарь сыграл 12 матчей во всех турнирах.

Напомним, хорват Иван Ракитич назвал причину выхода "Севильи" в финал Лиги Европы.

Боксер Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали День вышиванки в необычном наряде.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе.

"Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду. Но украинский футболист изменил подход к тренировкам, чтобы остаться в клубе.

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