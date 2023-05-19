Лунин определился со своим будущим в "Реале"

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: Instagram/lunin_andrey

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение покинуть "сливочных" в летнее межсезонье. Украинец недоволен количеством игровых минут в команде.

Об этом сообщает испанское издание AS.

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По информации испанских журналистов, Андрей Лунин намерен покинуть "Реал", чтобы получать больше игровой практики. Украинец якобы устал находиться в тени Тибо Куртуа.

Андрей Лунин в матче с "Хетафе". Фото: Instagram/lunin_andrey

В то же время "сливочные" уже начали поиски нового резервиста на позицию вратаря для своей команды. Мадридцы настроены приобрести опытного голкипера без больших амбиций, который будет играть 10-12 матчей за сезон.

Что касается Лунина, то пока неизвестно, где он продолжит карьеру.

Стоит отметить, что текущий сезон, по сравнению с предыдущими годами, стал самым успешным для Андрея в футболке "Реала": вратарь сыграл 12 матчей во всех турнирах.

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