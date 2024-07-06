Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін влаштував дружині романтичний сюрприз після повернення з Євро-2024 arrow

Лунін влаштував дружині романтичний сюрприз після повернення з Євро-2024

6 липня 2024 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін влаштував для дружини незвичайний романтичний сюрприз
Андрій Лунін із дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін отримав від клубу два тижні для того, щоб відпочити після складного сезону. Футболіст вирішив провести цей час із дружиною Анастасією.

Сімейна пара вирушила в романтичну подорож і поділилася враженнями на сторінці воротаря в Instagram.

Читайте також:

Сезон 2023/2024 виявився одним із найкращих у кар'єрі Андрія Луніна. Український футболіст протягом більшої частини кампанії "Реала" у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів був основним футболістом "бланкос". Лунін поїхав у складі збірної України на Євро-2024, але турнір виявився невдалим для "синьо-жовтих".

Андрій та Анастасія Луніни
Андрій та Анастасія Луніни у Колізеї. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Де Лунін провів відпустку

Невдовзі після вильоту збірної України з чемпіонату Європи голкіпер отримав від "Реала" два тижні відпустки. А невдовзі на сторінках Андрія Луніна та його дружини Анастасії з'явилися фотографії з Італії. Футболіст та його дружина провели романтичний вікенд у Римі.

Андрій Лунін із дружиною
Андрій Лунін із дружиною Анастасією у Римі. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Андрій та Анастасія поділилися з шанувальниками серією фотографій, на яких вони позують на тлі відомих римських пам'яток, включаючи Колізей та Фонтан Треві. На всіх знімках красива пара постановки разом. Деякі партнери Луніна за національною командою відреагували на публікацію емодзі "серце".

Нагадаємо, Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу — деталі.

Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу. 

Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи. 

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

"Полісся" підпише відомого гравця "Динамо" — про кого йдеться.

"Манчестер Сіті" незабаром розпочне переговори щодо голкіпера збірної України.

спорт футбол Збірна України з футболу Реал Мадрид Андрій Лунін дружини футболістів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони