Лунін влаштував для дружини незвичайний романтичний сюрприз

Андрій Лунін із дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін отримав від клубу два тижні для того, щоб відпочити після складного сезону. Футболіст вирішив провести цей час із дружиною Анастасією.

Сімейна пара вирушила в романтичну подорож і поділилася враженнями на сторінці воротаря в Instagram.

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Сезон 2023/2024 виявився одним із найкращих у кар'єрі Андрія Луніна. Український футболіст протягом більшої частини кампанії "Реала" у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів був основним футболістом "бланкос". Лунін поїхав у складі збірної України на Євро-2024, але турнір виявився невдалим для "синьо-жовтих".

Андрій та Анастасія Луніни у Колізеї. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Де Лунін провів відпустку

Невдовзі після вильоту збірної України з чемпіонату Європи голкіпер отримав від "Реала" два тижні відпустки. А невдовзі на сторінках Андрія Луніна та його дружини Анастасії з'явилися фотографії з Італії. Футболіст та його дружина провели романтичний вікенд у Римі.

Андрій Лунін із дружиною Анастасією у Римі. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Андрій та Анастасія поділилися з шанувальниками серією фотографій, на яких вони позують на тлі відомих римських пам'яток, включаючи Колізей та Фонтан Треві. На всіх знімках красива пара постановки разом. Деякі партнери Луніна за національною командою відреагували на публікацію емодзі "серце".

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