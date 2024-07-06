Лунин устроил для жены необычный романтический сюрприз

Андрей Лунин с женой Анастасией. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин получил от клуба две недели для того, чтобы отдохнуть после сложного сезона. Футболист решил провести это время с женой Анастасией.

Семейная пара отправилась в романтическое путешествие и поделилась впечатлениями на странице вратаря в Instagram.

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Сезон 2023/2024 оказался одним из лучших в карьере Андрея Лунина. Украинский футболист на протяжение больше части кампании "Реала" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов был основным футболистом "бланкос". Лунин поехал в составе сборной Украины на Евро-2024, но турнир оказался неудачным для "сине-желтых".

Андрей и Анастасия Лунины в Колизее. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Где Лунин провел отпуск

Вскоре после вылета сборной Украины с чемпионата Европы голкипер получил от "Реала" две недели отпуска. А вскоре на страницах Андрея Лунина и его жены Анастасии появились фотографии из Италии. Футболист и его супруга провели романтический уик-энд в Риме.

Андрей Лунин с женой Анастасией в Риме. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Андрей и Анастасия поделились с поклонниками серией фотографий, на которых они позируют на фоне известных римских достопримечательностей, включая Колизей и Фонтан Треви. На всех снимках красивая пара позирует вместе. Некоторые партнеры Лунина по национальной команде отреагировали на публикацию эмодзи "сердце".

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