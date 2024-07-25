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Лунін зіграв у матчі за дубль Реала

25 липня 2024 10:35
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Лунін та інші гравці Реала допомогли Кастільї перемогти Альбасете
Андрій Лунін. Фото: FC Real Madrid
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" продовжує підготовку до нового сезону. Поки ще разом з командою знаходиться український воротар Андрій Лунін.

Дубль "Реалу" "Кастілья" також проходить підготовку і отримала допомогу від основної команди, повідомила пресслужба клубу.

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Андрій Лунін на тренуванні "Реалу". Фото: "Реал"

Лунін та інші гравці основи "Реала" переведені в дубль

"Кастілья" в рамках підготовки до сезону грала товариський матч проти "Альбасете". Матч відбувся на тренувальній базі "Реала".

"Кастільї" вдалося перемогти з рахунком 3:0. Зазначимо, що це стало можливим завдяки десанту з основної команди.

У стартовому складі "Кастільї" зіграли Тібо Куртуа, Лукас Васкес, Хесус Вальєхо, Дані Себальос, Браїм Діас, а у другому таймі вийшли Андрій Лунін та Рейньєр.

Зазначимо, що за "Кастілью" забили Браїм Діас, Хуан Латаса та Рейньєр.

Раніше керівництво "Реала" поставило Луніну ультиматум. Гравець або підписує новий контракт, або буде проданий. Якщо Андрій відмовиться від переходу та вирішить дограти до закінчення контракту, то не зіграє за клуб жодної хвилини.

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