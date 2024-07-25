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Лунин сыграл в матче за дубль Реала

25 июля 2024 10:35
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Лунин и другие игроки Реала помогли Кастилье победить Альбасете
Андрей Лунин. Фото: FC Real Madrid
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" продолжает подготовку к новому сезону. Пока еще вместе с командой находится украинский вратарь Андрей Лунин.

Дубль "Реала" "Кастилья" также проходит подготовку и получила помощь от основной команды, сообщила пресс-служба клуба.

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Андрей Лунин на тренировке "Реала". Фото: "Реал"

Лунин и другие игроки основы "Реала" переведены в дубль

"Кастилья" в рамках подготовки к сезону играла товарищеский матч против "Альбасете". Матч прошел на тренировочной базе "Реала".

"Кастилье" удалось победить со счетом 3:0. Отметим, что это стало возможным благодаря десанту из основной команды.

В стартовом составе "Кастильи" сыграли Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Дани Себальос, Браим Диас, а во втором тайме вышли Андрей Лунин и Рейньер.

Отметим, что за "Кастилью" забили Браим Диас, Хуан Латаса и Рейньер.

Ранее руководство "Реала" поставило Лунину ультиматум. Игрок либо подписывает новый контракт, либо будет продан. Если Андрей откажется от перехода и решит доиграть до окончания контракта, то не сыграет за клуб ни минуты.

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