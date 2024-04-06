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Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реала — відео

6 квітня 2024 12:05
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Агабекян Карен
редактор
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реала — відео
Андрій Лунін ловить м'яч під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реала" вперше за часи своїх виступів в Іспанії вийшов на свій пік. Сталося це завдяки травмі основного воротаря Тібо Куртуа та виграної конкуренції у взятого в оренду у "Челсі" Кепи Аррісабалаги.

Тож не дивно, що футболіст робить неймовірні сейви на тренуваннях, повідомив портал Новини.LIVE.

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Наразі "Реал" цілеспрямовано готується до першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". У цілеспрямованій підготовці мадридцям допомагає відсутність матчів чемпіонату цього тижня.

Гра з "Манчестер Сіті" відбудеться 9 квітня. Під час тренування Луніну вдалося відбити дуже гарний удар у дальній кут воріт. До того ж удару завдали зблизька, але українець зміг зреагувати.

У поточному сезоні Лунін провів за "Реал" у всіх турнірах 24 матчі, де пропустив 19 м'ячів та провів 11 "сухих" матчів.

У чемпіонаті Іспанії "Реал" лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи на вісім очок "Барселону".

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Тібо Куртуа
Кепа Аррісабалага

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