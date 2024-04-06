Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реала — відео

Андрій Лунін ловить м'яч під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Український голкіпер мадридського "Реала" вперше за часи своїх виступів в Іспанії вийшов на свій пік. Сталося це завдяки травмі основного воротаря Тібо Куртуа та виграної конкуренції у взятого в оренду у "Челсі" Кепи Аррісабалаги.

Тож не дивно, що футболіст робить неймовірні сейви на тренуваннях, повідомив портал Новини.LIVE.

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Чудовий сейв Андрія Луніна на тренуванні Реалу pic.twitter.com/NpSn4vJBaA — senoy85081 (@senoy85081) April 6, 2024

Лунін у піковій формі

Наразі "Реал" цілеспрямовано готується до першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". У цілеспрямованій підготовці мадридцям допомагає відсутність матчів чемпіонату цього тижня.

Гра з "Манчестер Сіті" відбудеться 9 квітня. Під час тренування Луніну вдалося відбити дуже гарний удар у дальній кут воріт. До того ж удару завдали зблизька, але українець зміг зреагувати.

У поточному сезоні Лунін провів за "Реал" у всіх турнірах 24 матчі, де пропустив 19 м'ячів та провів 11 "сухих" матчів.

У чемпіонаті Іспанії "Реал" лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи на вісім очок "Барселону".

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