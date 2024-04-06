Лунин сделал невероятный сэйв на тренировке Реала — видео

Андрей Лунин ловит мяч во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina

Украинский голкипер мадридского "Реала" впервые за время своих выступлений в Испании вышел на свой пик. Случилось это благодаря травме основного вратаря Тибо Куртуа и выигранной конкуренции у взятого в аренду у "Челси" Кепы Аррисабалаги.

Поэтому неудивительно, что футболист совершает невероятные сэйвы на тренировках, сообщил портал Новини.LIVE.

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Лунин в пиковой форме

Сейчас "Реал" целенаправленно готовится к первому матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". В целенаправленной подготовке мадридцам помогает отсутствие матчей чемпионата на текущей неделе.

Игра с "Манчестер Сити" состоится 9 апреля. Во время тренировки Лунину удалось отбить очень красивый удар в дальний угол ворот. К тому же удар нанесли с близкого расстояния, но украинец смог среагировать.

В текущем сезоне Лунин провел за "Реал" во всех турнирах 24 матча, где пропустил 19 мячей и провел 11 "сухих" матчей.

В чемпионате Испании "Реал" лидирует в турнирной таблице, опережая на восемь очков "Барселону".

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