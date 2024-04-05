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Реал нашел замену Анчелотти – это экс-игрок клуба

5 апреля 2024 22:24
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Реал нашел замену Анчелотти – это экс-игрок клуба
Фримпонг и Алонсо. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В мадридском "Реале" сообщили, кто может возглавить команду по завершении контракта Карло Анчелотти. "Сливочные" надеются, что клуб возглавит Хаби Алонсо.

Об этом пишет издание Relevo, передает Новини.LIVE.

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Испанские журналисты утверждают, что в "Реале" с нетерпением ожидают, что Хаби Алонсо возглавит команду после ухода Карло Анчелотти.

Недавнее заявление Алонсо о намерении остаться в "Байере" в следующем сезоне интерпретируется в "Реале" как сигнал о желании дождаться предложения от мадридского клуба.

Игроки ждут Хаби

Игроки "королевского клуба" также активно обсуждают возможный приход Хаби, считая, что он стремится тренировать мадридцев после "Байера".

В "Реале" Алонсо играл с 2009 по 2014 годы и провел 158 матчей.

Напомним, контракт Карло Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

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Реал Мадрид
Карло Анчелотти
Хаби Алонсо
Байер

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