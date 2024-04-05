Реал нашел замену Анчелотти – это экс-игрок клуба
В мадридском "Реале" сообщили, кто может возглавить команду по завершении контракта Карло Анчелотти. "Сливочные" надеются, что клуб возглавит Хаби Алонсо.
Об этом пишет издание Relevo, передает Новини.LIVE.
Испанские журналисты утверждают, что в "Реале" с нетерпением ожидают, что Хаби Алонсо возглавит команду после ухода Карло Анчелотти.
🚨 Xabi Alonso является также запечатленным в Real Madrid's locker room. Most of player believe что Xabi wants to be Real Madrid's coach po Leverkusen & that's why he stayed.— Madrid Xtra (@MadridXtra) 5 апреля 2024
From the board to the players, everyone expects Xabi to replace Ancelotti when he leaves. @relevo pic.twitter.com/pf2xcENYFJ
Недавнее заявление Алонсо о намерении остаться в "Байере" в следующем сезоне интерпретируется в "Реале" как сигнал о желании дождаться предложения от мадридского клуба.
Игроки ждут Хаби
Игроки "королевского клуба" также активно обсуждают возможный приход Хаби, считая, что он стремится тренировать мадридцев после "Байера".
В "Реале" Алонсо играл с 2009 по 2014 годы и провел 158 матчей.
Напомним, контракт Карло Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.
Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб.
В "Шахтере" новый скандал — Срна лайкнул пророссийский пост Кафу.
Зинченко признался, что сделает, если получит повестку от ТЦК.
Супряга рассказал, в какой клуб перейдет из "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!