Реал нашел замену Анчелотти – это экс-игрок клуба

Фримпонг и Алонсо. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" сообщили, кто может возглавить команду по завершении контракта Карло Анчелотти. "Сливочные" надеются, что клуб возглавит Хаби Алонсо.

Об этом пишет издание Relevo, передает Новини.LIVE.

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Испанские журналисты утверждают, что в "Реале" с нетерпением ожидают, что Хаби Алонсо возглавит команду после ухода Карло Анчелотти.

🚨 Xabi Alonso является также запечатленным в Real Madrid's locker room. Most of player believe что Xabi wants to be Real Madrid's coach po Leverkusen & that's why he stayed.



From the board to the players, everyone expects Xabi to replace Ancelotti when he leaves. @relevo pic.twitter.com/pf2xcENYFJ — Madrid Xtra (@MadridXtra) 5 апреля 2024

Недавнее заявление Алонсо о намерении остаться в "Байере" в следующем сезоне интерпретируется в "Реале" как сигнал о желании дождаться предложения от мадридского клуба.

Игроки ждут Хаби

Игроки "королевского клуба" также активно обсуждают возможный приход Хаби, считая, что он стремится тренировать мадридцев после "Байера".

В "Реале" Алонсо играл с 2009 по 2014 годы и провел 158 матчей.

Напомним, контракт Карло Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2025 года.

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