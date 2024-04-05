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Реал знайшов заміну Анчелотті — це ексгравець клубу

5 квітня 2024 22:24
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Реал знайшов заміну Анчелотті — це ексгравець клубу
Фрімпонг та Алонсо. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У мадридському "Реалі" повідомили, хто може очолити команду після завершення контракту Карло Анчелотті. "Вершкові" сподіваються, що клуб очолить Хабі Алонсо.

Про це пише видання Relevo, передає Новини.LIVE.

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Іспанські журналісти стверджують, що у "Реалі" з нетерпінням очікують, що Хабі Алонсо очолить команду після відходу Карло Анчелотті.

Нещодавня заява Алонсо про намір залишитися в "Байєрі" наступного сезону інтерпретується в "Реалі" як сигнал про бажання дочекатися пропозиції від мадридського клубу.

Гравці чекають на Хабі

Гравці "королівського клубу" також активно обговорюють можливий прихід Хабі, вважаючи, що він прагне тренувати мадридців після "Байєра".

В "Реалі" Алонсо грав з 2009 по 2014 роки та провів 158 матчів.

Нагадаємо, контракт Карло Анчелотті із мадридцями розрахований до літа 2025 року.

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Реал Мадрид
Карло Анчелотті
Хабі Алонсо
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