Реал знайшов заміну Анчелотті — це ексгравець клубу

Фрімпонг та Алонсо. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" повідомили, хто може очолити команду після завершення контракту Карло Анчелотті. "Вершкові" сподіваються, що клуб очолить Хабі Алонсо.

Про це пише видання Relevo, передає Новини.LIVE.

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Іспанські журналісти стверджують, що у "Реалі" з нетерпінням очікують, що Хабі Алонсо очолить команду після відходу Карло Анчелотті.

🚨 Xabi Alonso is also spoken about in Real Madrid’s locker room. Most of the players believe that Xabi wants to be Real Madrid’s coach after Leverkusen & that’s why he stayed.



From the board to the players, everyone expects Xabi to replace Ancelotti when he leaves. @relevo pic.twitter.com/pf2xcENYFJ — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 5, 2024

Нещодавня заява Алонсо про намір залишитися в "Байєрі" наступного сезону інтерпретується в "Реалі" як сигнал про бажання дочекатися пропозиції від мадридського клубу.

Гравці чекають на Хабі

Гравці "королівського клубу" також активно обговорюють можливий прихід Хабі, вважаючи, що він прагне тренувати мадридців після "Байєра".

В "Реалі" Алонсо грав з 2009 по 2014 роки та провів 158 матчів.

Нагадаємо, контракт Карло Анчелотті із мадридцями розрахований до літа 2025 року.

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