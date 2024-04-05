Реал знайшов заміну Анчелотті — це ексгравець клубу
У мадридському "Реалі" повідомили, хто може очолити команду після завершення контракту Карло Анчелотті. "Вершкові" сподіваються, що клуб очолить Хабі Алонсо.
Про це пише видання Relevo, передає Новини.LIVE.
Іспанські журналісти стверджують, що у "Реалі" з нетерпінням очікують, що Хабі Алонсо очолить команду після відходу Карло Анчелотті.
🚨 Xabi Alonso is also spoken about in Real Madrid’s locker room. Most of the players believe that Xabi wants to be Real Madrid’s coach after Leverkusen & that’s why he stayed.— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 5, 2024
From the board to the players, everyone expects Xabi to replace Ancelotti when he leaves. @relevo pic.twitter.com/pf2xcENYFJ
Нещодавня заява Алонсо про намір залишитися в "Байєрі" наступного сезону інтерпретується в "Реалі" як сигнал про бажання дочекатися пропозиції від мадридського клубу.
Гравці чекають на Хабі
Гравці "королівського клубу" також активно обговорюють можливий прихід Хабі, вважаючи, що він прагне тренувати мадридців після "Байєра".
В "Реалі" Алонсо грав з 2009 по 2014 роки та провів 158 матчів.
Нагадаємо, контракт Карло Анчелотті із мадридцями розрахований до літа 2025 року.
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