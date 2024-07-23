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Лупашко пояснив, чому погодився очолити Карпати

23 липня 2024 12:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Лупашко відверто зізнався, чому очолив Карпати
Владислав Лупашко став новим тренером "Карпат" Фото: ФК "Інгулець"
Валерій Ковалевич - Редактор

Новий головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко розповів, коли отримав пропозицію очолити львівську команду. Це сталося ще до відставки Мирона Маркевича.

Лупашко в інтерв'ю YouTube-каналу "ТаТоТаке" відверто назвав причину, через яку він погодився стати наставником "Карпат".

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У сезоні-2023/2024 Владислав Лупашко працював головним тренером "Інгульця". В останньому турі Першої ліги його команда обіграла "Карпати" з рахунком 2:1 та фінішувала на чолі турнірної таблиці, тоді як львів'яни опустилися на друге місце.

Владислав Лупашко
Владислав Лупашко на тренуванні. Фото: "Інгулець"

Кар'єра Лупашка у "Карпатах"

"Інгулець" звільнив 37-річного наставника, щоб призначити досвідченішого тренера перед стартом сезону в елітному дивізіоні. Невдовзі Лупашко отримав пропозицію очолити юнацьку команду "Карпат". Молодий фахівець встиг провести зі своїми підопічними збір та повернутися до Львова, після чого його викликали до офісу клубу.

Лупашко розповіли, що Маркевич готується піти із клубу. Тренеру U-19 запропонували очолити головну команду "Карпат" у тому випадку, якщо пост тренера виявиться вакантним.

"Я відповів, що повністю зосереджений на роботі з юнацькою командою і мені потрібен час для аналізу. Але якщо клуб у мені зацікавлений, я з радістю погоджуся. Від таких пропозицій не відмовляються", — пояснив Лупашко.

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спорт футбол тренер Карпати Львів Владислав Лупашко

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