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Лупашко объяснил, почему согласился возглавить Карпаты

23 июля 2024 12:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Лупашко откровенно признался, почему возглавил Карпаты
Владислав Лупашко стал новым тренером "Карпат". Фото: ФК "Ингулец"
Валерий Ковалевич - Редактор

Новый главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о том, когда получил предложение возглавить львовскую команду. Это случилось еще до отставки Мирона Маркевича. 

Лупашко в интервью YouTube-каналу "ТаТоТаке" откровенно назвал причину, по которой он согласился стать наставником "Карпат". 

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В сезоне 2023/2024 Владислав Лупашко работал главным тренером "Ингульца". В последнем туре Первой лиги его команда обыграла "Карпаты" со счетом 2:1 и финишировала во главе турнирной таблицы, тогда как львовяне опустились на второе место. 

Владислав Лупашко
Владислав Лупашко на тренировке. Фото: "Ингулец"

Карьера Лупашко в "Карпатах" 

"Ингулец" уволил 37-летнего наставника, чтобы назначить более опытного тренера перед стартом сезона в элитном дивизионе. Вскоре Лупашко получил предложение возглавить юношескую команду "Карпат". Молодой специалист успел провести со своими подопечными сбор и вернуться во Львов, после чего его вызвали в офис клуба. 

Лупашко рассказали, что Маркевич готовится уйти из клуба. Тренеру U-19 предложили возглавить главную команду "Карпат" в том случае, если пост тренера окажется вакантным. 

"Я ответил, что полностью сосредоточен на работе с юношеской командой и мне нужно время для анализа. Но если клуб во мне заинтересован, я с радостью соглашусь. От таких предложений не отказываются", — объяснил Лупашко. 

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

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