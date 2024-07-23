Лупашко откровенно признался, почему возглавил Карпаты

Владислав Лупашко стал новым тренером "Карпат". Фото: ФК "Ингулец"

Новый главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о том, когда получил предложение возглавить львовскую команду. Это случилось еще до отставки Мирона Маркевича.

Лупашко в интервью YouTube-каналу "ТаТоТаке" откровенно назвал причину, по которой он согласился стать наставником "Карпат".

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В сезоне 2023/2024 Владислав Лупашко работал главным тренером "Ингульца". В последнем туре Первой лиги его команда обыграла "Карпаты" со счетом 2:1 и финишировала во главе турнирной таблицы, тогда как львовяне опустились на второе место.

Владислав Лупашко на тренировке. Фото: "Ингулец"

Карьера Лупашко в "Карпатах"

"Ингулец" уволил 37-летнего наставника, чтобы назначить более опытного тренера перед стартом сезона в элитном дивизионе. Вскоре Лупашко получил предложение возглавить юношескую команду "Карпат". Молодой специалист успел провести со своими подопечными сбор и вернуться во Львов, после чего его вызвали в офис клуба.

Лупашко рассказали, что Маркевич готовится уйти из клуба. Тренеру U-19 предложили возглавить главную команду "Карпат" в том случае, если пост тренера окажется вакантным.

"Я ответил, что полностью сосредоточен на работе с юношеской командой и мне нужно время для анализа. Но если клуб во мне заинтересован, я с радостью соглашусь. От таких предложений не отказываются", — объяснил Лупашко.

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