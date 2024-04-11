Луїс Енріке пообіцяв, що ПСЖ переможе Барселону у матчі-відповіді

Дембеле в обіймах Мбаппе після голу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке не став критикувати своїх футболістів після поразки від "Барселони" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Парижани забили супернику два голи, але поступилися каталонцям.

Луїс Енріке нагадав про те, що попереду поєдинок у відповідь, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"ПСЖ" не зміг набрати уникнути поразки від "Барселони" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів, хоча домінував над суперником на початку другого тайму. Луїс Енріке похвалив каталонців і заявив, що його команді протистояв добрий супротивник. Також тренер пообіцяв, що у зустрічі-відповіді парижани зіграють набагато краще.

Луїс Енріке налаштовує "ПСЖ" на перемогу

Наставник французької команди нагадав про те, що матч із "Барселоною" в Парижі міг завершитися внічию, проте Усман Дембеле у другому таймі влучив у штангу воріт Тер Штегена. Однак Луїс Енріке не сумнівається, що за тиждень "ПСЖ" зможе реалізувати свої моменти.

"Попереду матч у відповідь. Нам необхідно налаштуватися на нього, як на фінал. Обидві команди зіграли потужно, але я бачу потенціал у "ПСЖ" і знаю, що ми зуміємо здивувати "Барселону", — розповів Луїс Енріке.

Луїс Енріке відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Це була перша поразка "ПСЖ" за п'ять останніх місяців після того, як французька команда програла "Мілану" (1:2). Поєдинок у відповідь чвертьфіналу ЛЧ з "Барселоною" пройде через тиждень, у вівторок, 16 квітня.

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