Луис Энрике пообещал, что ПСЖ победит Барселону в ответном матче

Дембеле в объятиях Мбаппе после гола. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике не стал критиковать своих футболистов после поражения от "Барселоны" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Парижане забили сопернику два гола, но уступили каталонцам.

Луис Энрике напомнил о том, что впереди ответный поединок, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"ПСЖ" не смог набрать избежать поражения от "Барселоны" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, хотя доминировал над соперником в начале второго тайма. Луис Энрике похвалил каталонцев и заявил, что его команде противостоял хороший противник. Также тренер пообещал, что в ответной встрече парижане сыграют гораздо лучше.

Луис Энрике настраивает "ПСЖ" на победу

Наставник французской команды напомнил о том, что матч с "Барселоной" в Париже мог завершиться вничью, однако Усман Дембеле во втором тайме попал в штангу ворот Тер Штегена. Однако Луис Энрике не сомневается, что через неделю "ПСЖ" сумеет реализовать свои моменты.

"Впереди ответный матч. Нам необходимо настроиться на него, как на финал. Обе команды сыграли мощно, но я вижу потенциал у "ПСЖ" и знаю, что мы сумеем удивить "Барселону", — рассказал Луис Энрике.

Луис Энрике отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Это было первое поражение "ПСЖ" за пять последних месяцев после того, как французская команда проиграла "Милану" (1:2). Ответный поединок четвертьфинала ЛЧ с "Барселоной" пройдет через неделю, во вторник, 16 апреля.

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