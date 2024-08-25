Лузан та Кукліновська здобули дві золоті медалі на чемпіонаті світу з греблі

Людмила Лузан. Фото: Reuters

У Самарканді, Узбекистан проходить чемпіонат світу з греблі на байдарках та каное. На турнірі своє четверте золото на чемпіонатах світу виграла Людмила Лузан.

У другий день чемпіоната світу в українців вже дві золоті медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Тріумф Лузан в Самарканді

Після Олімпійських ігор, де Лузан виграла срібло в каное-двійці та провалилась в одиночному спринті, на чемпіонаті світу Людмила стала першою на дистанції 500 метрів.

Українка пробилася в фінал напряму після кваліфікації, де в заїзді показала результат — 2:16.581 хв. Відсутність півфіналу дала Людмилі додатковий відпочинок.

У фіналі Лузан показала результат — 02:06.881 хв. Другою стала чилійка Марія Жозе Майльярд (02:08.912 хв), а третьою Марія Бровкова із Казахстану (02:09.731 хв).

Свою першу золоту медаль чемпіонату світу Лузан виграла у 2021 році на каное-двійці з Анастасією Рибачок на 500 метрів, та у 2022 році на дистанціях 500 та 1000 метрів.

Зазначимо, що в перший день чемпіонату світу бронзові нагороди виграли Юрій Вандюк та Павло Борсук на каное-двійці на дистанції 1000 метрів.

У байдарці в України також є золота медаль. Людмила Кукліновська стала чемпіонкою світу в байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів — 41,414 хв.

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