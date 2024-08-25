Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лузан та Кукліновська стали переможцями чемпіонату світу, у чоловіків бронза arrow

Лузан та Кукліновська стали переможцями чемпіонату світу, у чоловіків бронза

25 серпня 2024 13:56
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Лузан та Кукліновська здобули дві золоті медалі на чемпіонаті світу з греблі
Людмила Лузан. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Самарканді, Узбекистан проходить чемпіонат світу з греблі на байдарках та каное. На турнірі своє четверте золото на чемпіонатах світу виграла Людмила Лузан.

У другий день чемпіоната світу в українців вже дві золоті медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Людмила Лузан
Повідомлення Федерації каное України. Фото: скриншот

Тріумф Лузан в Самарканді

Після Олімпійських ігор, де Лузан виграла срібло в каное-двійці та провалилась в одиночному спринті, на чемпіонаті світу Людмила стала першою на дистанції 500 метрів.

Українка пробилася в фінал напряму після кваліфікації, де в заїзді показала результат — 2:16.581 хв. Відсутність півфіналу дала Людмилі додатковий відпочинок.

У фіналі Лузан показала результат — 02:06.881 хв. Другою стала чилійка Марія Жозе Майльярд (02:08.912 хв), а третьою Марія Бровкова із Казахстану (02:09.731 хв).

Свою першу золоту медаль чемпіонату світу Лузан виграла у 2021 році на каное-двійці з Анастасією Рибачок на 500 метрів, та у 2022 році на дистанціях 500 та 1000 метрів.

Зазначимо, що в перший день чемпіонату світу бронзові нагороди виграли Юрій Вандюк та Павло Борсук на каное-двійці на дистанції 1000 метрів.

У байдарці в України також є золота медаль. Людмила Кукліновська стала чемпіонкою світу в байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів — 41,414 хв.

Нагадаємо, Лунін ухвалив рішення про трансфер із "Реалу" — куди перейде футболіст.

Трансфер Циганкова принесе "Жироні" величезні гроші — куди перейде українець.

Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні, що відомо.

"Динамо" знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці.

Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу.

Людмила Лузан Веслувальний спорт веслування на каное та байдарці Людмила Кукліновська

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:14 Зеленський пояснив, чому ЗСУ розпочали операцію у Курській області

15:01 У Львові чиновниця не встала під час гімну України і показала нецензурний жест — реакція ОВА

14:59 Відоме видання, журналісти якого постраждали під час удару по готелю у Краматорську

14:55 Водіям приготуватись — на дорогах Одещини з'явиться камера автофіксації порушень

14:47 У Мінекономіки пояснили, як Національний кешбек може прискорити зростання ВВП

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

14:33 Навіщо "обрізати" історію — одеський ресторатор про перейменування і демонтаж пам'ятників

14:30 Наслідки удару по Херсонщині — у поліції повідомили про трьох загиблих

14:18 Маск відреагував на затримання Дурова у Франції

14:15 Стовпчики термометрів зашкалюватимуть — народний синоптик Діденко спрогнозувала погоду на завтра

13:59 Загроза пожеж — жителів Одеси попереджають про небезпеку

15:14 Зеленський пояснив, чому ЗСУ розпочали операцію у Курській області

15:01 У Львові чиновниця не встала під час гімну України і показала нецензурний жест — реакція ОВА

14:59 Відоме видання, журналісти якого постраждали під час удару по готелю у Краматорську

14:55 Водіям приготуватись — на дорогах Одещини з'явиться камера автофіксації порушень

14:47 У Мінекономіки пояснили, як Національний кешбек може прискорити зростання ВВП

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

14:33 Навіщо "обрізати" історію — одеський ресторатор про перейменування і демонтаж пам'ятників

14:30 Наслідки удару по Херсонщині — у поліції повідомили про трьох загиблих

14:18 Маск відреагував на затримання Дурова у Франції

14:15 Стовпчики термометрів зашкалюватимуть — народний синоптик Діденко спрогнозувала погоду на завтра

13:59 Загроза пожеж — жителів Одеси попереджають про небезпеку

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті