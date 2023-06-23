Лузан та Терета, Кухарик та Трунов беруть золоті медалі у веслуванні

Людмила Лузан та Валерія Терета покали кращий результат. Фото: НОК

Українські спортсмени здобули одразу кілька золотих нагород в кошик збірної України на Європейських іграх. У веслуванні на байдарках та каное перемоги здобули двійки Людмили Лузан і Валерії Терети, а також Олега Кухарика з Ігорем Труновим.

Подробиці виступи українців, в матеріалі Новини.LIVE.

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Перемога Лузан та Кухарик стала першим золотом для України на Європейських іграх 2023. Спочатку спортсменки кваліфікувалися до фіналу разом із представницями Іспанії та Німеччини, а потім забрали заслужене золото.

Людмила і Валерія були найшвидшими в каное-двійці в запливі на 500 м, забравши для України перше золото на поточних змаганнях.

"Ми дуже щасливі, що в такий нелегкий час, коли в Україні триває війна, нам вдалося перемогти. Це дуже важливо показувати, що ми сильна і незалежна держава, ми боремося за свободу! Від початку заїзду ми йшли своїм ходом, не форсували, а вже за 200 метрів до фінішу почали додавати. І ми це зробили, ми перемогли", — сказала Людмила Лузан.

Терета теж розповіла, що намагалась не підвести досвідчену партнерку.

"Після того, як ми фінішували, ми були трохи шоковані, що нам вдалося вибороти золото. хоч ми на це сподівалися, але особисто я повірити не могла. Для мене це перший дорослий старт такого рівня, і ми лише нещодавно з Людою разом почали змагатися в двійці. Я щаслива, що не підвела її, адже вони з Анастасією Четверіковою задали високу планку, привчили вболівальників до перемог. Тому мені було важливо втримати цей рівень, довести всім, що жіноче каное в Україні – це дуже сильний вид", — зізналася Валерія Терета.

Кухарик та Трунов випередили німців

Ще одне золото Україні принесли Олег Кухарик та Ігор Трунов. Дует байдарочників завершив гонку на 500 метрів на першому рядку з результатом 1.28.928. Друге місце дісталося німцям, а трійку замкнули серби.

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