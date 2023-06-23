Лузан и Терета, Кухарик и Трунов берут золотые медали в гребле

Людмила Лузан и Валерия Терета покали лучший результат. Фото: НОК

Украинские спортсмены завоевали сразу несколько золотых наград в корзину сборной Украины на Европейских играх. В гребле на байдарках и каноэ победы одержали двойки Людмилы Лузан и Валерии Тереты, а также Олега Кухарика с Игорем Труновым.

Подробности выступления украинцев, в материале Новини.LIVE.

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Победа Лузан и Кухарик стала первым золотом для Украины на Европейских играх 2023 года. Сначала спортсменки квалифицировались в финал вместе с представительницами Испании и Германии, а затем забрали заслуженное золото.

Людмила и Валерия были самыми быстрыми в каноэ-двойке в заплыве на 500 м, забрав для Украины первое золото на текущих соревнованиях.

"Мы очень счастливы, что в такое нелегкое время, когда в Украине идет война, нам удалось победить. Это очень важно показывать, что мы сильное и независимое государство, мы боремся за свободу! С начала заезда мы шли своим ходом, не форсировали, а уже за 200 метров к финишу начали добавлять. И мы это сделали, мы победили", — сказала Людмила Лузан.

Терета тоже рассказала, что пыталась не подвести опытную партнершу.

"После того, как мы финишировали, мы были немного шокированы, что нам удалось добыть в борьбе золото. хоть мы на это надеялись, но лично я поверить не могла. Для меня это первый взрослый старт такого уровня, и мы только недавно с Людой вместе начали соревноваться в двойке. Я счастлива, что не подвела ее, ведь они с Анастасией Четвериковой задали высокую планку, приучили болельщиков к победам. Поэтому мне было важно удержать этот уровень, доказать всем, что женское каноэ в Украине – это очень сильный вид", — призналась Валерия Терета.

Кухарик и Трунов опередили немцев

Еще одно золото Украине принесли Олег Кухарик и Игорь Трунов. Дуэт байдарочников завершил гонку на 500 метров на первой строчке с результатом 1.28.928. Второе место досталось немцам, а тройку заперли сербы.

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