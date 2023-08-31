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Львівські "Карпати" заплатили понад пів мільйона євро за гравця європейської збірної

31 серпня 2023 09:36
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Агабекян Карен
редактор
Львівські "Карпати" заплатили понад пів мільйона євро за гравця європейської збірної
Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпати"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Львівські "Карпати", які виступають в Першій лізі підсилили свою оборону. Клуб підписав гравця збірної Молдови.

Мова йде про центрального захисника "Олександрії" Владислава Бабогло, повідомив офіційний сайт клубу УПЛ.

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Наразі не розголошуються деталі трансферу. Але авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" вказує, що з гравцем підписано трирічний контракт.

"Олександрія" також повідомила, що трансфер обійшовся "Карпатам" в 585 тисяч євро.

Бабогло провів в УПЛ за "Олександрію" 102 матчі, за які забив шість голів. Також у гравця шість матчів у Кубку України та три в Лізі Європи.

"Футбольний клуб "Олександрія" дякує Владиславу за співпрацю і бажає успіхів у складі "Карпат", — йдеться в заяві клубу.

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