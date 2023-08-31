Львівські "Карпати" заплатили понад пів мільйона євро за гравця європейської збірної
Львівські "Карпати", які виступають в Першій лізі підсилили свою оборону. Клуб підписав гравця збірної Молдови.
Мова йде про центрального захисника "Олександрії" Владислава Бабогло, повідомив офіційний сайт клубу УПЛ.
Львів’ян влітку очолив легендарний український тренер Мирон Маркевич, який активно провів з командою літнє трансферне вікно.
"Карпати" переманили одного з кращих центрбеків УПЛ
Наразі не розголошуються деталі трансферу. Але авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" вказує, що з гравцем підписано трирічний контракт.
"Олександрія" також повідомила, що трансфер обійшовся "Карпатам" в 585 тисяч євро.
Бабогло провів в УПЛ за "Олександрію" 102 матчі, за які забив шість голів. Також у гравця шість матчів у Кубку України та три в Лізі Європи.
"Футбольний клуб "Олександрія" дякує Владиславу за співпрацю і бажає успіхів у складі "Карпат", — йдеться в заяві клубу.
Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.
Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.
Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Малиновського.
Михайло Мудрик може піти з "Челсі" до закриття трансферного вікна.
Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.