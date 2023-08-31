Львовские "Карпаты" заплатили более полумиллиона евро за игрока европейской сборной
Львовские "Карпаты", выступающие в Первой лиге, усилили свою оборону. Клуб подписал игрока сборной Молдовы.
Речь идет о центральном защитнике "Александрии" Владиславе Бабогло, сообщил официальный сайт клуба УПЛ.
Львовян летом возглавил легендарный украинский тренер Мирон Маркевич, активно проведший с командой летнее трансферное окно.
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Пока не разглашаются детали трансфера. Но авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" указывает, что с игроком подписан трехлетний контракт.
"Александрия" также сообщила, что трансфер обошелся "Карпатам" в 585 тысяч евро.
Бабогло провел в УПЛ за "Александрию" 102 матча, за которые забил шесть голов. Также у игрока шесть матчей в Кубке Украины и три в Лиге Европы.
"Футбольный клуб "Александрия" благодарит Владислава за сотрудничество и желает успехов в составе "Карпат", — говорится в заявлении клуба.
Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.
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