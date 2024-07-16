Атлетіко Мадрид може підписати Хуліана Альвареса

Хуліан Альварес. Фото: Манчестер Сіті

"Атлетико Мадрид" має намір придбати 24-річного аргентинця Хуліана Альвареса. Таким чином клуб хоче посилити свою лінію оборони.

Про це повідомляє Football talk.

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Трансфер Альвареса

Мадридський клуб продовжує шукати талановитих гравців для посилення. Новим кандидатом, якого розглядає керівництво команди є 24-річний Хуліан Альварес, який наразі виступає за "Манчестер Сіті".

Повідомлення про можливий трансфер Альвареса. Фото: скриншот

Відомо, що "Атлетико" раніше розглядало також Артема Довбика для трансферу, проте наразі невідомо, на якому етапі переговорів знаходяться клуби. Проте перехід обох форвардів точно неможливий, тож якщо керівництво зупиниться на Альваресі, то відмовиться від Довбика.

Сам гравець зацікавлений у пропозиції та готовий залишити "Манчестер Сіті", бо "хоче відігравати важливішу роль у клубі".

У минулому сезоні Альварес провів 54 матчі в клубі та відзначився 19 голами та 13 гольовими передачами. Вартість гравця оцінюють у 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

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