Атлетико Мадрид может подписать Хулиана Альвареса

Хулиан Альварес. Фото: Манчестер Сити

"Атлетико Мадрид" намерена приобрести 24-летнего аргентинца Хулиана Альвареса. Таким образом, клуб хочет усилить свою линию обороны.

Об этом сообщает Football talk.

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Трансфер Альвареса

Мадридский клуб продолжает искать талантливых игроков для усиления. Новым кандидатом, которого рассматривает руководство команды, является 24-летний Хулиан Альварес, который выступает за "Манчестер Сити".

Сообщение о возможном трансфере Альвареса. Фото: скриншот

Известно, что "Атлетико" ранее рассматривало также Артема Довбика для трансфера, однако пока неизвестно, на каком этапе переговоров находятся клубы. Однако переход обоих форвардов точно невозможен, так что если руководство остановится на Альваресе, то откажется от Довбика.

Сам игрок заинтересован в предложении и готов оставить "Манчестер Сити", потому что "хочет играть более важную роль в клубе".

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча в клубе и отличился 19 голами и 13 голевыми передачами. Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

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