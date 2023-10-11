Магучіх, Кесіль та Желтяков стали гостями Дніпропетровської ОДА: про що говорили

Ярослава Магучіх, Олександр Желтяков, Денис Кесіль та Сергій Лисак. Фото: Дніпропетровська ОДА

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак запросив у гості відомих представників місцевого спорту. У регіонального чиновника побували Ярослава Магучіх, Олександр Желтяков та Денис Кесіль.

Спортсмени обговорили з чиновником підготовку до Олімпіади-2024, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний Telegram-канал Дніпропетровської ОДА.

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Ярослава Магучіх на зустрічі із Сергієм Лисаком. Фото: Дніпропетровська ОДА

Сергій Лисак провів бесіду у невимушеній атмосфері з провідними спортсменами та тренерами міста Дніпро та області. Він заслухав побажання представників спорту з підготовки до Олімпіади-2024, яка відбудеться у Парижі.

Денис Кесіль розповідає про підготовку до Олімпіади. Фото: Дніпропетровська ОДА

З якими спортсменами зустрівся Лисак

На зустрічі у голови Дніпропетровської ОДА побували відома легкоатлетка Ярослава Магучіх, а також українські плавці-рекордсмени Денис Кесіль та Олександр Желтяков.

Сергій Лисак слухає спортсменів. Фото: Дніпропетровська ОДА

"Говорили про підтримку та розвиток спорту. Про нагороди, досягнення, плани. Чемпіони поділилися враженнями про те, як приймають українських атлетів за кордоном. Як провели сезон і що було найважчим", — розповів Сергій Лисак.

Ярослава Магучіх підписує прапор України. Фото: Дніпропетровська ОДА

За словами голови Дніпропетровської ОДА, більшу частину бесіди було присвячено літнім Олімпійським іграм-2024. Магучіх, Кесіль та Желтяков вже завоювали ліцензії на цей турнір.

Денис Кесіль тисне руку Сергію Лисаку. Фото: Дніпропетровська ОДА

"А ще чемпіони підписали синьо-жовтий прапор для наших захисників. Адже саме під українським прапором виборюють свої перемоги й спортсмени, і військові", — додав Сергій Лисак.

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