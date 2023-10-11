Магучіх, Кесіль та Желтяков стали гостями Дніпропетровської ОДА: про що говорили
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак запросив у гості відомих представників місцевого спорту. У регіонального чиновника побували Ярослава Магучіх, Олександр Желтяков та Денис Кесіль.
Спортсмени обговорили з чиновником підготовку до Олімпіади-2024, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний Telegram-канал Дніпропетровської ОДА.
Сергій Лисак провів бесіду у невимушеній атмосфері з провідними спортсменами та тренерами міста Дніпро та області. Він заслухав побажання представників спорту з підготовки до Олімпіади-2024, яка відбудеться у Парижі.
З якими спортсменами зустрівся Лисак
На зустрічі у голови Дніпропетровської ОДА побували відома легкоатлетка Ярослава Магучіх, а також українські плавці-рекордсмени Денис Кесіль та Олександр Желтяков.
"Говорили про підтримку та розвиток спорту. Про нагороди, досягнення, плани. Чемпіони поділилися враженнями про те, як приймають українських атлетів за кордоном. Як провели сезон і що було найважчим", — розповів Сергій Лисак.
За словами голови Дніпропетровської ОДА, більшу частину бесіди було присвячено літнім Олімпійським іграм-2024. Магучіх, Кесіль та Желтяков вже завоювали ліцензії на цей турнір.
"А ще чемпіони підписали синьо-жовтий прапор для наших захисників. Адже саме під українським прапором виборюють свої перемоги й спортсмени, і військові", — додав Сергій Лисак.
Нагадаємо, Циганковим зацікавилася "Баварія": що відомо.
"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди.
Усик зіграє за "Полісся": стало відомо, коли боксер вийде на поле.
Холанд обіграє Мессі у боротьбі за "Золотий м'яч": букмекери опублікували коефіцієнти.
Мудрик опинився у центрі скандалу у "Челсі": що відомо.