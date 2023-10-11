Магучих, Кесиль и Желтяков стали гостями Днепропетровской ОГА: о чем говорили

Ярослава Магучих, Александр Желтяков, Денис Кесиль и Сергей Лысак. Фото: Днепропетровская ОГА

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак пригласил в гости известных представителей местного спорта. У регионального чиновника побывали Ярослава Магучих, Александр Желтяков и Денис Кесиль.

Спортсмены обсудили с чиновником подготовку к Олимпиаде-2024, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный Telegram-канал Днепропетровской ОГА.

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Ярослава Магучих на встрече с Сергеем Лысаком. Фото: Днепропетровская ОГА

Сергей Лысак провел беседу в непринужденной атмосфере с ведущими спортсменами и тренерами города Днепр и области. Он заслушал пожелания представителей спорта по подготовке к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

Денис Кесиль рассказывает о подготовке к Олимпиаде. Фото: Днепропетровская ОГА

С какими спортсменами встретился Лысак

На встрече у главы Днепропетровской ОГА побывали известная легкоатлетка Ярослава Магучих, а также украинские пловцы-рекордсмены Денис Кесиль и Александр Желтяков.

Сергей Лысак слушает спортсменов. Фото: Днепропетровская ОГА

"Говорили о поддержке и развитии спорта. О наградах, достижениях, планах. Чемпионы поделились впечатлениями о том, как принимают украинских атлетов за границей. Как провели сезон и что было самым трудным", — рассказал Сергей Лысак.

Ярослава Магучих подписывает флаг Украины. Фото: Днепропетровская ОГА

По словам главы Днепропетровской ОГА, большая часть беседы была посвящена летним Олимпийским играм-2024. Магучих, Кесиль и Желтяков уже завоевали лицензии на этот турнир.

Денис Кесиль пожимает руку Сергею Лысаку. Фото: Днепропетровская ОГА

"А еще чемпионы подписали сине-желтое знамя для наших защитников. Ведь именно под украинским флагом борются за свои победы и спортсмены, и военные", — добавил Сергей Лысак.

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