Магучих может стать лучшей спортсменкой года: известны все претендентки

Ярослава Магучих во время тренировки. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Европейская ассоциации легкой атлетики (European Athletics) включила украинку Ярославу Магучих в тройку главных претенденток на звание лучшей спортсменки 2023 года.

В конце октября Магучих может получить престижную индивидуальную награду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт European Athletics.

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Украинка Ярослава Магучих является фавориткой на награду лучшей спортсменке года по версии Европейская ассоциации легкой атлетики. Церемония награждения состоится 21 октября на специальной церемонии в Вильнюсе (Литва).

Заслуги Магучих

Для 22-летней спортсменки из Днепра последний год стал самым успешным в карьере. Ярослава Магучих победила на всех турнирах, в которых принимала участие.

Ярослава Магучих с медалью. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинка доминировала в прыжках высоту. Легкоатлетка стала чемпионкой мира на открытом воздухе, чемпионкой Европы в помещении, а также завоевала золотую медаль Европейских игр и выиграла финал Бриллиантовой лиги. Помимо этого она обновила личный рекорд по прыжкам в высоту.

Фемке Бол из Нидерландов. Фото: instagram.com/femke_bol/

В тройке главный претенденток на звание лучшей спортсменки 2023 также оказались Фемке Бол (бег) из Нидерландов и Мария Перес (спортивная ходьба) из Испании.

Претендентки на звание лучшей спортсменки 2023 года. Фото: European Athletics

Ярослава Магучих является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. Ее абсолютным рекордом в прыжках в высоту в закрытых помещениях является 2,06 метра.

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