Магучих может стать лучшей спортсменкой года: известны все претендентки
Европейская ассоциации легкой атлетики (European Athletics) включила украинку Ярославу Магучих в тройку главных претенденток на звание лучшей спортсменки 2023 года.
В конце октября Магучих может получить престижную индивидуальную награду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт European Athletics.
Украинка Ярослава Магучих является фавориткой на награду лучшей спортсменке года по версии Европейская ассоциации легкой атлетики. Церемония награждения состоится 21 октября на специальной церемонии в Вильнюсе (Литва).
Заслуги Магучих
Для 22-летней спортсменки из Днепра последний год стал самым успешным в карьере. Ярослава Магучих победила на всех турнирах, в которых принимала участие.
Украинка доминировала в прыжках высоту. Легкоатлетка стала чемпионкой мира на открытом воздухе, чемпионкой Европы в помещении, а также завоевала золотую медаль Европейских игр и выиграла финал Бриллиантовой лиги. Помимо этого она обновила личный рекорд по прыжкам в высоту.
В тройке главный претенденток на звание лучшей спортсменки 2023 также оказались Фемке Бол (бег) из Нидерландов и Мария Перес (спортивная ходьба) из Испании.
Ярослава Магучих является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. Ее абсолютным рекордом в прыжках в высоту в закрытых помещениях является 2,06 метра.
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