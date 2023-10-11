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Магучих может стать лучшей спортсменкой года: известны все претендентки

11 октября 2023 10:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Магучих может стать лучшей спортсменкой года: известны все претендентки
Ярослава Магучих во время тренировки. Фото: instagram.com/rosya_dp/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Европейская ассоциации легкой атлетики (European Athletics) включила украинку Ярославу Магучих в тройку главных претенденток на звание лучшей спортсменки 2023 года.

В конце октября Магучих может получить престижную индивидуальную награду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт European Athletics. 

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Украинка Ярослава Магучих является фавориткой на награду лучшей спортсменке года по версии Европейская ассоциации легкой атлетики. Церемония награждения состоится 21 октября на специальной церемонии в Вильнюсе (Литва). 

Заслуги Магучих 

Для 22-летней спортсменки из Днепра последний год стал самым успешным в карьере. Ярослава Магучих победила на всех турнирах, в которых принимала участие. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих с медалью. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинка доминировала в прыжках высоту. Легкоатлетка стала чемпионкой мира на открытом воздухе, чемпионкой Европы в помещении, а также завоевала золотую медаль Европейских игр и выиграла финал Бриллиантовой лиги. Помимо этого она обновила личный рекорд по прыжкам в высоту. 

Фемке Бол
Фемке Бол из Нидерландов. Фото: instagram.com/femke_bol/

В тройке главный претенденток на звание лучшей спортсменки 2023 также оказались Фемке Бол (бег) из Нидерландов и Мария Перес (спортивная ходьба) из Испании. 

Ярослава Магучих
Претендентки на звание лучшей спортсменки 2023 года. Фото: European Athletics

Ярослава Магучих является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. Ее абсолютным рекордом в прыжках в высоту в закрытых помещениях является 2,06 метра. 

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