Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Магучіх може стати найкращою спортсменкою року: відомі усі претендентки arrow

Магучіх може стати найкращою спортсменкою року: відомі усі претендентки

11 жовтня 2023 10:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Магучіх може стати найкращою спортсменкою року: відомі усі претендентки
Ярослава Магучіх під час тренування. Фото: instagram.com/rosya_dp/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Європейська асоціація легкої атлетики (European Athletics) включила українку Ярославу Магучіх до трійки головних претенденток на звання найкращої спортсменки 2023 року.

Наприкінці жовтня Магучіх може здобути престижну індивідуальну нагороду, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт European Athletics.

Читайте також:

Українка Ярослава Магучіх є фавориткою на нагороду найкращій спортсменці року за версією Європейської асоціації легкої атлетики. Церемонія нагородження відбудеться 21 жовтня на спеціальній церемонії у Вільнюсі (Литва).

Заслуги Магучіх

Для 22-річної спортсменки з Дніпра останній рік став найуспішнішим у кар'єрі. Ярослава Магучіх перемогла на всіх турнірах, у яких брала участь.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх із медаллю. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українка домінувала у стрибках заввишки. Легкоатлетка стала чемпіонкою світу на відкритому повітрі, чемпіонкою Європи у приміщенні, а також здобула золоту медаль Європейських ігор та виграла фінал Діамантової ліги. Крім цього, вона оновила особистий рекорд зі стрибків у висоту.

Фемке Бол
Фемке Бол із Нідерландів. Фото: instagram.com/femke_bol/

У трійці головний претенденток на звання кращої спортсменки 2023 року також опинилися Фемке Бол (біг) з Нідерландів та Марія Перес (спортивна ходьба) з Іспанії.

Ярослава Магучих
Претендентки на звання найкращої спортсменки 2023 року. Фото: European Athletics

Ярослава Магучіх є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. Її абсолютним рекордом у стрибках у висоту у закритих приміщеннях є 2,06 метри.

Нагадаємо, Циганковим зацікавилася "Баварія": що відомо. 

Холанд обіграє Мессі у боротьбі за "Золотий м'яч": букмекери опублікували коефіцієнти. 

Буяльський піде з "Динамо" вже в січні: куди перейде гравець.

Мудрик опинився у центрі скандалу у "Челсі": що відомо.

Алієв різко розкритикував українських політиків: що сказав колишній футболіст.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз