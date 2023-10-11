Магучіх може стати найкращою спортсменкою року: відомі усі претендентки

Ярослава Магучіх під час тренування. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Європейська асоціація легкої атлетики (European Athletics) включила українку Ярославу Магучіх до трійки головних претенденток на звання найкращої спортсменки 2023 року.

Наприкінці жовтня Магучіх може здобути престижну індивідуальну нагороду, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт European Athletics.

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Українка Ярослава Магучіх є фавориткою на нагороду найкращій спортсменці року за версією Європейської асоціації легкої атлетики. Церемонія нагородження відбудеться 21 жовтня на спеціальній церемонії у Вільнюсі (Литва).

Заслуги Магучіх

Для 22-річної спортсменки з Дніпра останній рік став найуспішнішим у кар'єрі. Ярослава Магучіх перемогла на всіх турнірах, у яких брала участь.

Ярослава Магучіх із медаллю. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українка домінувала у стрибках заввишки. Легкоатлетка стала чемпіонкою світу на відкритому повітрі, чемпіонкою Європи у приміщенні, а також здобула золоту медаль Європейських ігор та виграла фінал Діамантової ліги. Крім цього, вона оновила особистий рекорд зі стрибків у висоту.

Фемке Бол із Нідерландів. Фото: instagram.com/femke_bol/

У трійці головний претенденток на звання кращої спортсменки 2023 року також опинилися Фемке Бол (біг) з Нідерландів та Марія Перес (спортивна ходьба) з Іспанії.

Претендентки на звання найкращої спортсменки 2023 року. Фото: European Athletics

Ярослава Магучіх є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. Її абсолютним рекордом у стрибках у висоту у закритих приміщеннях є 2,06 метри.

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