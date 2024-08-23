Магучіх незадоволена результатами на етапі Діамантової ліги в Лозанні

Магучіх розчарована результатом етапу Діамантової ліги у Лозанні
Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги у швейцарській Лозанні. Українська спортсменка посіла перше місце із результатом 199 сантиметра.
Магучіх зізналася, що розраховувала на більше, повідомляє Instagram-аккаунт спортсменки.
Минуло менш як місяць після закінчення Олімпіади в Парижі, де Ярослава Магучіх виборола золоту медаль зі стрибків у висоту. Спортсменка продовжила сезон та взяла участь в одному з етапів Діамантової ліги.
Що Магучіх сказав про свою перемогу
Українка впевнено перемогла у Лозанні. Вона взяла висоту 199 см. Після цього Магучіх спробувала стрибнути на 2,03 см, але не зуміла продемонструвати позитивний результат.
"Висота 199 см — не зовсім те, на що розраховувала, але перший старт після Олімпіади — це завжди зворушливо. Рухаємось далі до нових звершень", — написала Магучіх.
Інша українська спортсменка Ірина Геращенко, яка здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024, стала у Лозанні п'ятою.
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