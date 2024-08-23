Магучих недовольна результатов на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Магучих разочарована результатом этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне. Украинская спортсменка заняла первое место с результатом 199 сантиметра.
Магучих призналась, что рассчитывала на большее, сообщает Instagram-аккаунт спортсменки.
Прошло меньше месяца после окончания Олимпиады в Париже, где Ярослава Магучих завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту. Спортсменка продолжила сезон и приняла участие в одном из этапов Бриллиантовой лиги.
Что Магучих сказал о своей победе
Украинка уверенно победила в Лозанне. Она взяла высоту 199 см. После этого Магучих попыталась прыгнуть на 2,03 см, но не сумела продемонстрировать положительный результат.
"Высота 199 см — не совсем то, на что рассчитывала, но первый старт после Олимпиады — это всегда трогательно. Движемся дальше к новым свершениям", — написала Магучих.
Другая украинская спортсменка Ирина Геращенко, которая завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2024, стала в Лозанне пятой.
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