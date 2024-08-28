В Одесі переплутали Магучіх та Геращенко

Магучіх замість Геращенко — мерія Одеси спровокувала курйоз через українських спортсменок
В Одесі на вулиці міста зʼявився білборд, на якому розміщено привітання легкоатлетці Ірині Геращенко з вдалим виступом на Олімпійських іграх-2024. Проте на зображенні помітили іншу спорсменку — Ярославу Магучіх.
Відповідні фото зʼявились у соцмережах.
Привітання для Ірини Геращенко
Мерія міста мала на меті привітати Ірину Геращенко із завоюванням бронзової медалі у стрибках у висоту на Іграх у Парижі.
Проте творці привітального білборду потрапили у курйозну ситуацію — замість Ірини Геращенко на борді зображена Ярослава Магучіх.
У мерії вже відреагували та вибачились за помилку, причиною назвали людський фактор.
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