В Одесі переплутали Магучіх та Геращенко

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх на Олімпійських іграх-2024. Фото: Reuters

В Одесі на вулиці міста зʼявився білборд, на якому розміщено привітання легкоатлетці Ірині Геращенко з вдалим виступом на Олімпійських іграх-2024. Проте на зображенні помітили іншу спорсменку — Ярославу Магучіх.

Відповідні фото зʼявились у соцмережах.

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Привітання для Ірини Геращенко

Мерія міста мала на меті привітати Ірину Геращенко із завоюванням бронзової медалі у стрибках у висоту на Іграх у Парижі.

Білборд з привітанням в Одесі. Фото: соцмережі

Проте творці привітального білборду потрапили у курйозну ситуацію — замість Ірини Геращенко на борді зображена Ярослава Магучіх.

У мерії вже відреагували та вибачились за помилку, причиною назвали людський фактор.

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