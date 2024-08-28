Паралімпійські ігри-2024 — де та коли дивитись церемонію відкриття

Париж готується до Паралімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Сьогодні, 28 серпня, у столиці Франції стартують літні Паралімпійські ігри-2024. Цього разу Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Церемонію відкриття Паралімпіади проведуть за межами основного стадіону — вона триватиме понад три години. Учасники Ігор пройдуть ходою від Тріумфальної арки до площі Згоди

Церемонія відкриття розпочнеться сьогодні о 20:30. Українці зможуть подивитися пряму трансляцію на телеканалі "Перший", на регіональних каналах "Суспільного", а також на каналі або сайті "Суспільне Спорт".

Париж перед Паралімпійськими іграми. Фото: Reuters

На церемонії український прапор нестимуть фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський.

Українська збірна на Паралімпійських іграх 2024

За медалі для України цьогоріч боротимуться 140 спортсменів — 96 чоловіків та 44 жінки.

Вони виступатимуть у 17 видах спорту, що є рекордом для національної збірної. 101 спортсмен має ураження опорно-рухового апарату, 30 мають порушення зору, 9 — порушення розумово-фізичного розвитку.

Паралімпійська збірна України. Фото: НОК

Склад спортсменів на Паралімпіаді від України:

Бадмінтон : Оксана Козина, Олександр Чирков;

: Оксана Козина, Олександр Чирков; Боча : Артем Колінько, Наталія Кононенко;

: Артем Колінько, Наталія Кононенко; Академічне веслування : Анна Айсанова, Дарія Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Анна Шеремет;

: Анна Айсанова, Дарія Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Анна Шеремет; Велоспорт : Павло Баль, Єгор Дементьєв;

: Павло Баль, Єгор Дементьєв; Волейбол сидячи : Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євгеній Корінець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов;

: Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євгеній Корінець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов; Голбол : Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко;

: Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко; Дзюдо : Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава;

: Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава; Легка атлетика : Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов (спортсмен-лідер);

: Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов (спортсмен-лідер); Веслування на каное : Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк;

: Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк; Триатлон : Аліса Колпакчи;

: Аліса Колпакчи; Паверліфтинг : Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк;

: Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк; Плавання : Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Анна Гонтар, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Анна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко;

: Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Анна Гонтар, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Анна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко; Кульова стрільба : Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакущий, Ірина Щетнік;

: Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакущий, Ірина Щетнік; Стрільба з лука : Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко;

: Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко; Настільний теніс : Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталя Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова;

: Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталя Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова; Тхеквондо : Юлія Липецька;

: Юлія Липецька; Фехтування на кріслах колісних: Євгенія Бреус, Антон Дацко, Андрій Демчук, Надія Дьолог, Артем Манько, Наталія Морквич, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олена Федота-Ісаєва.

Паралімпійські ігри триватимуть до 8 вересня. Церемонія закриття пройде в Парижі.

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