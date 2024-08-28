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Паралимпийские игры-2024 — где и когда смотреть церемонию открытия

28 августа 2024 16:46
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Паралимпийские игры-2024 — где и когда смотреть церемонию открытия
Париж готовится к Паралимпийским играм-2024. Фото: Reuters
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Сегодня, 28 августа, в столице Франции стартуют летние Паралимпийские игры-2024. В этот раз Украину на соревнованиях будут представлять 140 спортсменов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Где и когда смотреть Паралимпийские игры-2024

Церемонию открытия Паралимпиады проведут за пределами основного стадиона — она продлится более трех часов. Участники Игр пройдут от Триумфальной арки до площади Согласия

Церемония открытия начнется сегодня в 20.30. Украинцы смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале "Перший", по региональным каналам "Суспільне", а также на канале или сайте "Суспільне Спорт".

Париж перед Паралимпийскими играми
Париж перед паралимпийскими играми. Фото: Reuters

На церемонии украинский флаг будут нести фехтовальщица Елена Федота-Исаева и гребец Роман Полянский.

Украинская сборная на Паралимпийских играх 2024

За медали для Украины в этом году будут бороться 140 спортсменов – 96 мужчин и 44 женщины.

Они будут выступать в 17 видах спорта, что является рекордом национальной сборной. 101 спортсмен имеет поражение опорно-двигательного аппарата, 30 имеют нарушение зрения, 9 — нарушение умственно-физического развития.

Палалимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины. Фото: НОК

Состав спортсменов на Паралимпиаде от Украины:

  • Бадминтон: Оксана Козина, Александр Чирков;
  • Боча: Артем Колинько, Наталья Кононенко;
  • Академическая гребля: Анна Айсанова, Дарья Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянский, Станислав Самолюк, Анна Шеремет;
  • Велоспорт: Павел Баль, Егор Дементьев;
  • Волейбол сидя: Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Александр Драпак, Юрий Ковальчук, Евгений Коренец, Дмитрий Мельник, Максим Петренчук, Андрей Прищепа, Роман Прищепа, Андрей Сикальский, Алексей Харламов;
  • Голбол: Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко;
  • Дзюдо: Анжела Гаврисюк, Анастасия Гарник, Юлия Иваницкая, Александр Назаренко, Наталья Николаевчик, Давид Хорава;
  • Легкая атлетика: Владислав Белый, Оксана Ботурчук, Людмила Данилина, Роман Данилюк, Александр Дорошенко, Николай Жабняк, Владислав Загребельный, Оксана Зубковская, Наталья Кобзарь, Максим Коваль, Александр Литвиненко, Анастасия Мысник, Анастасия Москаленко, Роман Новак , Роман Павлик, Светлана Пивень, Мария Помазан, Владимир Пономаренко, Николай Райский, Иван Тетюхин, Игорь Цветов, Мария Шпатковская, Виктория Шпачинская, Юлия Шуляр, Александр Яровой, Никита Барабанов (спортсмен-лидер);
  • Гребля на каноэ: Владислав Епифанов, Андрей Кривчун, Наталья Лагутенко, Мария Мажула, Николай Синюк;
  • Триатлон: Алиса Колпакчи;
  • Паверлифтинг: Юрий Бабинец, Антон Крюков, Наталья Олейник, Константин Панасюк;
  • Плавание: Евгений Богодайко, Юрий Божинский, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Дмитрий Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитрий Виноградец, Алексей Вирченко, Кирилл Гаращенко, Анна Гонтарь, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрей Дракин, Сергей Клипперт, Антон Александр Комаров, Вероника Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичко, Игорь Нимченко, Денис Остапченко, Сергей Паламарчук, Марина Пиддубная, Ирина Пойда, Ярослав Семененко, Даниил Семенихин, Михаил Сербин, Анна Стеценко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук, Алексей Федина, Даниил Чуфаров, Юрий Шенгур, Илья Яременко;
  • Пулевая стрельба: Алексей Денисюк, Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Ляху, Виталий Плакущий, Ирина Щетник;
  • Стрельба из лука: Сергей Атаманенко, Василий Наумчук, Руслан Цымбалюк, Анна Виктория Шевченко;
  • Настольный теннис: Виктор Дидух, Александр Език, Лев Кац, Наталья Космина, Марина Литовченко, Иван Май, Максим Николенко, Василий Петрунов, Ирина Шинкарева;
  • Тхэквондо: Юлия Липецка;
  • Фехтование на колёсных креслах: Евгения Бреус, Антон Дацко, Андрей Демчук, Надежда Долог, Артем Манько, Наталья Морквич, Олег Науменко, Дмитрий Сереженко, Елена Федота-Исаева.

Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Церемония закрытия состоится в Париже.

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