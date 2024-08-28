В Одессе перепутали Магучих и Геращенко

Ирина Геращенко и Ярослава Магучих на Олимпийских играх-2024. Фото: Reuters

В Одессе на улице города появился билборд, на котором размещено поздравление легкоатлетке Ирине Геращенко с удачным выступлением на Олимпийских играх-2024. Однако на изображении была замечена другая спортсменка — Ярослав Магучих.

Соответствующие фото появились в соцсетях.

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Поздравление для Ирины Геращенко

Мэрия города была приветствовать Ирину Геращенко с завоеванием бронзовой медали в прыжках в высоту на Играх в Париже.

Билборд с поздравлением в Одессе. Фото: соцсети

Однако создатели приветственного билборда попали в курьезную ситуацию — вместо Ирины Геращенко на борде изображена Ярослава Магучих.

В мэрии уже отреагировали и принесли извинения за ошибку, причиной назвали человеческий фактор.

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