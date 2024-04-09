Майбутній суперник "Динамо" на півроку залишився без свого лідера
Рівненський "Верес" втратив на тривалий період одного зі своїх основних футболістів. Раніше команда ще й дізналася, коли проведе перенесений матч із київським "Динамо".
Голкіпер клубу Євген Паст отримав тяжку травму, повідомила пресслужба "Вереса".
Травма лідера "Вереса"
За інформацією клубу, минулої суботи Паст отримав травму коліна у матчі чемпіонату України проти "Оболоні", де команда з Рівного виграла з рахунком 3:0.
Гравцю провели поглиблене обстеження, яке показало, що Паста отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна та пошкодження меніска. Воротар повинен перенести операцію, після якої на нього чекає тривале відновлення.
У клубі зазначили, що футболіст пропустить щонайменше шість місяців. Однак, зазвичай, відновлення проходить довше. Воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа раніше став жертвою бажання клубу швидко поставити його у стрій й після нібито відновлення він отримав ще одну серйозну травму і не зіграє до кінця сезону і на Євро-2024.
Зазначимо, що Паст на 82-й хвилині матчу з "Оболонню" невдало впав і довелося просити заміну.
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