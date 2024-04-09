Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Будущий соперник Динамо на полгода остался без своего лидера arrow

Будущий соперник Динамо на полгода остался без своего лидера

9 апреля 2024 18:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Будущий соперник Динамо на полгода остался без своего лидера
Футболисты "Вереса" перед матчем УПЛ. Фото: "Верес"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ровенский "Верес" потерял на длительный период одного из своих основных футболистов. Ранее команда узнала, когда проведет перенесенный матч с киевским "Динамо".

Голкипер клуба Евгений Паст получил тяжелую травму, сообщила пресс-служба "Вереса".

Читайте также:
Евгений Паст
Футболист "Вереса" Евгений Паст ушел на замену в матче с "Оболонью". Фото: "Верес"

Травма лидера "Вереса"

По информации клуба, в прошлую субботу Паст получил травму колена в матче чемпионата Украины против "Оболони", где команда из Ровно выиграла со счетом 3:0.

Игроку провели углубленное обследование, которое показало, что у Паста разрыв крестообразных связок колена и повреждение мениска. Вратарь должен перенести операцию, после которой его ждет длительное восстановление.

В клубе отметили, что футболист пропустит минимум шесть месяцев. Однако обычно восстановление проходит дольше. Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа ранее стал жертвой желания клуба быстро поставить его в строй и после, якобы восстановления, он получил еще одну серьезную травму и не сыграет до конца сезона и на Евро-2024.

Отметим, что Паст на 82-й минуте матча с "Оболонью" неудачно упал и ему пришлось просить замену.

Напомним, Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Ярмоленко превзойдет рекорд Реброва в "Динамо" — что известно.

Довбик поставил условие перед "Жироной".

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

Роналду могут надолго дисквалифицировать за попытку нападения на судью.

футбол
УПЛ
Верес
травма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку