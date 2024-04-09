Будущий соперник Динамо на полгода остался без своего лидера

Футболисты "Вереса" перед матчем УПЛ. Фото: "Верес"

Ровенский "Верес" потерял на длительный период одного из своих основных футболистов. Ранее команда узнала, когда проведет перенесенный матч с киевским "Динамо".

Голкипер клуба Евгений Паст получил тяжелую травму, сообщила пресс-служба "Вереса".

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Футболист "Вереса" Евгений Паст ушел на замену в матче с "Оболонью". Фото: "Верес"

Травма лидера "Вереса"

По информации клуба, в прошлую субботу Паст получил травму колена в матче чемпионата Украины против "Оболони", где команда из Ровно выиграла со счетом 3:0.

Игроку провели углубленное обследование, которое показало, что у Паста разрыв крестообразных связок колена и повреждение мениска. Вратарь должен перенести операцию, после которой его ждет длительное восстановление.

В клубе отметили, что футболист пропустит минимум шесть месяцев. Однако обычно восстановление проходит дольше. Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа ранее стал жертвой желания клуба быстро поставить его в строй и после, якобы восстановления, он получил еще одну серьезную травму и не сыграет до конца сезона и на Евро-2024.

Отметим, что Паст на 82-й минуте матча с "Оболонью" неудачно упал и ему пришлось просить замену.

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