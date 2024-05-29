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Майку Тайсону заборонять нокаутувати Джейка Пола — що відомо

29 травня 2024 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Майку Тайсону заборонять нокаутувати Джейка Пола — що відомо
Майк Тайсон під час підготовки до бою. Фото: instagram.com/miketyson/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарний спортсмен Майк Тайсон має провести всі 12 раундів виставкового боксерського поєдинку з Джейком Полом. Колишньому чемпіону не можна перемагати блогера у стартових раундах.

Тайсон та Пол повинні провести в рингу якнайбільше раундів, повідомляє Boxing247.com.

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Колишній британський боксер Карл Фроч поділився інсайдом із приводу бою Майка Тайсона з Джейком Полом. Цей поєдинок може тривати усі 12 раундів. Відповідну умову прописано у контракті американського спортсмена.

Майк Тайсон
Майк Тайсон під час фотосесії. Фото: instagram.com/miketyson/

Заборона для Тайсона

"Залізному Майку" не можна нокаутувати Джейка Пола та закінчувати бій у першому ж раунді. Карл Фроч не бачив контракту, але цитує фахівця, який ознайомився з його умовами.

Майк Тайсон має отримати за цей бій 20 млн євро. Однак, якщо він якимось чином відправить суперника на підлогу в перші шість раундів, то гонорар легенди американського спорту суттєво зменшиться.

Поєдинок Джейка Пола та Майка Тайсона буде проведено 21 липня в Арлінгтоні (США).

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Майк Тайсон
Джейк Пол
Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

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