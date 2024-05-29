Майку Тайсону запретят нокаутировать Джейка Пола — что известно

Майк Тайсон во время подготовки к бою. Фото: instagram.com/miketyson/

Легендарный спортсмен Майк Тайсон должен будет провести все 12 раундов выставочного боксерского поединка с Джейком Полом. Бывшему чемпиону нельзя побеждать блогера в стартовых раундах.

Тайсон и Пол должны провести в ринге как можно больше раундов, сообщает Boxing247.com.

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Бывший британский боксер Карл Фроч поделился инсайдом по поводу боя Майка Тайсона с Джейком Полом. Этот поединок может продлиться все 12 раундов. Соответствующее условие прописано в контракте американского спортсмена.

Майк Тайсон во время фотосессии. Фото: instagram.com/miketyson/

Запрет для Тайсона

"Железному Майку" нельзя нокаутировать Джейка Пола и заканчивать бой в первом же раунде. Карл Фроч не видел контракт, но цитирует специалиста, который ознакомился с его условиями.

Майк Тайсон должен получить за этот бой 20 млн евро. Однако если он каким-то образом отправит соперника на пол в первые шесть раундов, то гонорар легенды американского спорта существенно уменьшится.

Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона будет проведен 21 июля в Арлингтоне (США).

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