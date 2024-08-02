Фотографії призерки Олімпіади-2024 Джорджії Вілли зібрали 18 млн переглядів

Майже 18 млн переглядів — призерка Олімпіади-2024 підірвала мережу
Італійська гімнастка Джорджія Вілла взяла участь у вірусній фотосесії. Знімки спортсменки із сиром пармезан в соцмережах зібрали майже 18 млн переглядів за добу.
Спонсором спортсменки є виробник сирів Parmigiano Reggiano.
Напередодні 21-річна спортсменка разом із партнерками по команді сенсаційно виграла срібні нагороди Олімпіади-2024 у командному багатоборстві. Це перша олімпійська медаль в цій дисципліні для Італії за 94 роки.
Джорджія Вілла з командою не вперше дивують вболівальників. У 2019 році на дебютному чемпіонаті світу у німецькому Штутгарті в командних змаганнях гімнастка сенсаційно здобула бронзові нагороди. Це стало повторенням найкращого результату італійської збірної з чемпіонату світу 1950 року.
На юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі Джорджія у фіналі багатоборства, в опорному стрибку та вільних вправах здобула "золото". На різновисоких брусах була другою, а у вправі на колоді — четвертою.
У квітні 2019 року на чемпіонаті Європи, виступаючи з травмою ноги, у багатоборстві примудрилася посісти шосте місце, у фіналі на колоді — восьме.
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