Фотографії призерки Олімпіади-2024 Джорджії Вілли зібрали 18 млн переглядів

Джорджія Вілла. Фото: gabrieleseghizzi.com

Італійська гімнастка Джорджія Вілла взяла участь у вірусній фотосесії. Знімки спортсменки із сиром пармезан в соцмережах зібрали майже 18 млн переглядів за добу.

Спонсором спортсменки є виробник сирів Parmigiano Reggiano.

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Джорджія Вілла з командою не вперше дивують вболівальників. У 2019 році на дебютному чемпіонаті світу у німецькому Штутгарті в командних змаганнях гімнастка сенсаційно здобула бронзові нагороди. Це стало повторенням найкращого результату італійської збірної з чемпіонату світу 1950 року.

Фото: gabrieleseghizzi.com

Фото: gabrieleseghizzi.com

На юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі Джорджія у фіналі багатоборства, в опорному стрибку та вільних вправах здобула "золото". На різновисоких брусах була другою, а у вправі на колоді — четвертою.

У квітні 2019 року на чемпіонаті Європи, виступаючи з травмою ноги, у багатоборстві примудрилася посісти шосте місце, у фіналі на колоді — восьме.

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