Фотографии призерки Олимпиады-2024 Джорджии Виллы собрали 18 млн просмотров

Около 18 млн просмотров — призер Олимпиады-2024 взорвала сеть
Итальянская гимнастка Джорджия Вилла приняла участие в вирусной фотосессии. Снимки спортсменки с сыром пармезан в соцсетях собрали около 18 млн просмотров за сутки.
Спонсором спортсменки является производитель сыров Parmigiano Reggiano.
Накануне 21-летняя спортсменка вместе с партнерами по команде сенсационно выиграла серебряные награды Олимпиады-2024 в командном многоборье. Это первая олимпийская медаль в этой дисциплине для Италии за 94 года.
Джорджия Вилла с командой не в первый раз удивляют болельщиков. В 2019 году на дебютном чемпионате мира в немецком Штутгарте в командных соревнованиях гимнастка сенсационно завоевала бронзовые награды. Это стало повторением лучшего результата итальянской сборной с чемпионата мира 1950 года.
На юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе Джорджия в финале многоборья, в опорном прыжке и свободных упражнениях завоевала "золото". На разновысоких брусьях была второй, а в упражнении на бревне — четвертой.
В апреле 2019 года на чемпионате Европы, выступая с травмой ноги, в многоборье умудрилась занять шестое место, в финале на бревне — восьмое.
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