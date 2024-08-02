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Около 18 млн просмотров — призер Олимпиады-2024 взорвала сеть

2 августа 2024 19:40
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Фотографии призерки Олимпиады-2024 Джорджии Виллы собрали 18 млн просмотров
Джорджия Вилла. Фото: gabrieleseghizzi.com
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Итальянская гимнастка Джорджия Вилла приняла участие в вирусной фотосессии. Снимки спортсменки с сыром пармезан в соцсетях собрали около 18 млн просмотров за сутки.

Спонсором спортсменки является производитель сыров Parmigiano Reggiano.

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Около 18 млн просмотров — призер Олимпиады-2024 взорвала сеть - фото 1
x.com/womenpostingws

Джорджия Вилла с командой не в первый раз удивляют болельщиков. В 2019 году на дебютном чемпионате мира в немецком Штутгарте в командных соревнованиях гимнастка сенсационно завоевала бронзовые награды. Это стало повторением лучшего результата итальянской сборной с чемпионата мира 1950 года.

 

Около 18 млн просмотров — призер Олимпиады-2024 взорвала сеть - фото 2
Фото: gabrieleseghizzi.com
Около 18 млн просмотров — призер Олимпиады-2024 взорвала сеть - фото 3
Фото: gabrieleseghizzi.com

На юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе Джорджия в финале многоборья, в опорном прыжке и свободных упражнениях завоевала "золото". На разновысоких брусьях была второй, а в упражнении на бревне — четвертой.

В апреле 2019 года на чемпионате Европы, выступая с травмой ноги, в многоборье умудрилась занять шестое место, в финале на бревне — восьмое.

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Италия Олимпиада-2024 Гимнастика сыр фотосессия Париж-2024

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