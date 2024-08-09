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"Майже не хвилювалася" — гімнастка Онофрійчук про дебют і вихід до фіналу Олімпіади-2024

9 серпня 2024 05:47
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Олімпіада-2024 — Таїсія Онофрійчук пройшла у фінал з художньої гімнастики
Гімнастка Таїсія Онофрійчук Олімпіаді-2024. Фото: AP/Francisco Seco
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук подолала кваліфікацію до фіналу Олімпіади-2024 в особистому багатоборстві з художньої гімнастики. Вона набрала 135.75 бала, посівши четверте місце у відбірковому раунді.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомляє Суспільне Спорт.

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Враження від дебютного виступу

Для 16-річної українки Олімпійські ігри в Парижі стали першими в її кар'єрі. Вона потрапила до олімпійського складу за рішенням тренерського штабу — поза складом залишилася чемпіонка Європи-2023 у вправах з обручем та фіналістка токійської Олімпіади-2020 Вікторія Онопрієнко.

Тож в ексклюзивному коментарі виданню Суспільне Спорт українка розповіла про свої враження від дебюту.

"Я думаю, що Олімпіада — це найголовніший старт. Гадала, що буду дуже переживати, але, як не дивно, на цих змаганнях я менше хвилювалася, ніж на минулих стартах. Рада тому, що пройшла у фінал", — сказала спортсменка.

Онофрійчук зазначила, що коли починала займатися гімнастикою, то в неї були думки, як потрапити у збірну України. За її словами вона розуміла, що на висоті "всі дівчата роблять щось нереальне".

Також українка додала, що готується до фіналу дуже ретельно, щоб виступити набагато краще і бути неперевершеною. Вона допрацює, після чого буде відновлюватися.

Крім того, Онофрійчук розповіла про улюблений виступ у кваліфікації.

"М'яч, напевно. Про нього з усіх чотирьох видів я найбільше хвилювалася, але зробила найкраще", — резюмувала вона

Зазначимо, що фінал особистого багатоборства з художньої гімнастики на Олімпіаді-2024 відбудеться вже сьогодні, 9 серпня, о 15:30.

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