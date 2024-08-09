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"Почти не волновалась" — гимнастка Онофрийчук о дебюте и выходе в финал Олимпиады-2024

9 августа 2024 05:47
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Олимпиада-2024 — Таисия Онофрийчук прошла в финал по художественной гимнастике
Гимнастка Таисия Онофрийчук Олимпиаде-2024. Фото: AP/Francisco Seco
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук преодолела квалификацию в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье по художественной гимнастике. Она набрала 135.75 балла, заняв четвертое место в отборочном раунде.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Суспільне Спорт.

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Впечатления от дебютного выступления

Для 16-летней украинки Олимпийские игры в Париже стали первыми в ее карьере. Она попала в олимпийский состав по решению тренерского штаба — вне состава осталась чемпионка Европы-2023 в упражнениях с обручем и финалистка токийской Олимпиады-2020 Виктория Оноприенко.

В эксклюзивном комментарии изданию Суспільне Спорт украинка рассказала о своих впечатлениях от дебюта.

"Я думаю, что Олимпиада — это самый главный старт. Думала, что буду очень переживать, но, как ни странно, на этих соревнованиях я меньше волновалась, чем на прошлых стартах. Совет потому, что прошел в финал", — сказала спортсменка.

Онофрийчук отметила, что когда начинала заниматься гимнастикой, у нее были мысли, как попасть в сборную Украины. По ее словам, она понимала, что на высоте "все девушки делают что-то нереальное".

Также украинка добавила, что готовится к финалу очень тщательно, чтобы выступить гораздо лучше и быть неотразимой. Она доработает, после чего будет восстанавливаться.

Кроме того, Онофрийчук рассказала о любимом выступлении в квалификации.

"Мяч, наверное. О нем из всех четырех видов я больше всего волновалась, но сделала лучше всего", — резюмировала она.

Отметим, что финал личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024 состоится уже сегодня, 9 августа, в 15:30.

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