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Макгрегор після звинувачень у зґвалтуванні збирається скинути владу в Ірландії

1 липня 2023 15:15
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Агабекян Карен
редактор
Макгрегор після звинувачень у зґвалтуванні збирається скинути владу в Ірландії
Конор Макгрегор на одному із турнірів в Ірландії. Фото: instagram.com/thenotoriousmma
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вагах Конор Макгрегор знову шокує спільноту не боями, а речами, далекими від його спортивної кар'єри. Цього разу ірландець уявив, що він політик та революціонер.

Макгрегор накинувся зі звинуваченнями на уряд Ірландії.

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Макгрегор революціонер

У своєму новому пості Макгрегор звинуватив уряд Ірландії у корупції, брехні та лицемірстві.

"Я зневажаю наш уряд! Рівень корупції в Ірландії жахливий, нація в руїнах, керується вона ящірками! RTE — підрозділ ірландського урядового картелю. Грабіжники, брехуни, фальшиві лицеміри! Ми вас зневажаємо!

Підступні, брехливі, фальшиві мразі! Ми хочемо повернути наші гроші! Уряд — грабіжники ірландців! Заявляю публічно!" — написав Макгрегор.

Очікувано, що невдовзі після публікації Макгрегор видалив свій пост. Для нього це звичайна справа після опублікування провокаційних послань. Проте понад сто тисяч підписників побачили його революційне прозріння.

У червні Конора звинуватили у зґвалтуванні дівчини під час баскетбольного матчу. У свідченнях жертви були нестиковки з відео з камер спостереження, але поліція все ж таки почала розслідування. Для ірландця це вже четверте звинувачення у зґвалтуванні та шосте у насильстві починаючи з 2018 року.

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