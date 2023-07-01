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Макгрегор после обвинений в изнасиловании собирается скинуть власть в Ирландии

1 июля 2023 15:15
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Агабекян Карен
редактор
Макгрегор после обвинений в изнасиловании собирается скинуть власть в Ирландии
Конор Макгрегор на одном из турниров в Ирландии. Фото: instagram.com/thenotoriousmma
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор снова шокирует общественность не боями, а вещами, далекими от его спортивной карьеры. На этот раз ирландец представил, что он политик и революционер.

Макгрегор набросился с обвинениями на правительство Ирландии.

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Макгрегор революционер

В своем новом посте Макгрегор обвинил правительство Ирландии в коррупции, лжи и лицемерии.

"Я презираю наше правительство! Уровень коррупции в Ирландии ужасен, нация в руинах, управляется она ящерицами! RTE — подразделение ирландского правительственного картеля. Грабители, лжецы, фальшивые лицемеры! Мы вас презираем!

Коварные, лживые, фальшивые мрази! Мы хотим вернуть наши деньги! Правительство — грабители ирландцев! Заявляю публично!" — написал Макгрегор.

Ожидаемо, что вскоре после публикации Макгрегор удалил свой пост. Для него это обычное дело после публикации провокационных постов. Однако, более ста тысяч подписчиков увидели его революционное прозрение.

В июне Конора обвинили в изнасиловании девушки во время баскетбольного матча. В показаниях жертвы были нестыковки с видео из камер наблюдения, но полиция все же начала расследование. Для ирландца это уже четвертое обвинение в изнасиловании и шестое в насилии начиная с 2018 года.

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