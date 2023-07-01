Макгрегор после обвинений в изнасиловании собирается скинуть власть в Ирландии

Конор Макгрегор на одном из турниров в Ирландии. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор снова шокирует общественность не боями, а вещами, далекими от его спортивной карьеры. На этот раз ирландец представил, что он политик и революционер.

Макгрегор набросился с обвинениями на правительство Ирландии.

Читайте также:

Самая известная звезда в мире смешанных единоборств в очередной раз демонстрирует агрессию. В этот раз под "горячую руку" попались власти Ирландии.

Макгрегор революционер

В своем новом посте Макгрегор обвинил правительство Ирландии в коррупции, лжи и лицемерии.

"Я презираю наше правительство! Уровень коррупции в Ирландии ужасен, нация в руинах, управляется она ящерицами! RTE — подразделение ирландского правительственного картеля. Грабители, лжецы, фальшивые лицемеры! Мы вас презираем!

Коварные, лживые, фальшивые мрази! Мы хотим вернуть наши деньги! Правительство — грабители ирландцев! Заявляю публично!" — написал Макгрегор.

Ожидаемо, что вскоре после публикации Макгрегор удалил свой пост. Для него это обычное дело после публикации провокационных постов. Однако, более ста тысяч подписчиков увидели его революционное прозрение.

В июне Конора обвинили в изнасиловании девушки во время баскетбольного матча. В показаниях жертвы были нестыковки с видео из камер наблюдения, но полиция все же начала расследование. Для ирландца это уже четвертое обвинение в изнасиловании и шестое в насилии начиная с 2018 года.

Напомним, форвард Роман Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: идут переговоры.

Хавбек Георгий Судаков продолжит карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.

"Манчестер Сити" могут дисквалифицировать из-за нарушения регламента УЕФА.

Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми.

Молодой талант "Динамо" заинтересовал европейский топ-клуб.