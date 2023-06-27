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Макгрегор повертається: він не здає допінг-тести та звинувачується у зґвалтуванні

27 червня 2023 08:24
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Агабекян Карен
редактор
Макгрегор повертається: він не здає допінг-тести та звинувачується у зґвалтуванні
Конор Макгрегор на матче НБА. Фото: Jim Rassol-USA TODAY Sports
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Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях Конор Макгрегор наразі є одним з тренерів реаліті-шоу TUF та невдовзі обіцяє повернутись до клітки. Але обставини йдуть проти цього.

При цьому Конор продовжує говорити про своє повернення в Октагон.

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Свій найприбутковіший бій Макгрегор провів у 2017 році в боксі проти Флойда Мейвезера. З того часу він всього чотири рази бився за правилами MMA і з них тричі програв. В одному Конора переміг Хабіб Нурмагомедов та ще двічі Дастін Пор’є.

Багато обставин проти повернення Конора

За словами Макгрегора, його повернення в клітку стане найбільшим в єдиноборствах.

"Я вдарю цього хлопця Майкла Чендлера по голові. Він просто створений для того, щоб його штовхали всюди, і це те, чого я прагну.

Я прагну обернути цим сталевим прутом суперника. І ви побачите зображення ноги, що звисає, а потім ви побачите зображення голови, що звисає. Тому я в захваті від цього і мотивований для цього. Непохитний, пробираюся до нього", — сказав Макгрегор.

Зазначимо, що у 2023-му році Макрегор не повернуться. Ірландець пропустив дедлайни для повернення в пул тестування на допінг від Антидопінгового агентства США (USADA). Щоб отримати бій Конору необхідно пів року тестуватися на допінг.

Також завадити поверненню Макгрегора може кримінальна справа. У червні Конора звинуватили у зґвалтуванні дівчини під час баскетбольного матчу. У показаннях жертви були нестикування з відео з камер спостереження, але поліція все ж таки почала розслідування.

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