Макгрегор возвращается: он не сдает допинг-тесты и обвиняется в изнасиловании

Конор Макгрегор на матче НБА. Фото: Jim Rassol-USA TODAY Sports

Бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях Конор Макгрегор является одним из тренеров реалити-шоу TUF и вскоре обещает вернуться в клетку. Но обстоятельства идут против этого.

При этом Конор продолжает говорить о своем возвращении в Октагон.

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Свой самый прибыльный бой Макгрегор провел в 2017 году в боксе против Флойда Мейвезера. С тех пор он лишь четырежды дрался по правилам MMA и трижды проиграл. Один раз Конора победил Хабиб Нурмагомедов и дважды Дастин Порье.

Много обстоятельств против возвращения Конора

По словам Макгрегора, его возвращение в клетку станет самым значительным событием в единоборствах.

"Я ударю этого парня Майкла Чендлера по голове. Он просто создан для того, чтобы его толкали повсюду, и это то, к чему я стремлюсь.

Я стараюсь обернуть этим стальным прутом соперника. И вы увидите изображение свисающей ноги, а затем вы увидите изображение свисающей головы. Поэтому я в восторге от этого и мотивирован для этого. Несокрушимый, пробираюсь к нему", — сказал Макгрегор.

Отметим, что в 2023 году Макрегор не вернется. Ирландец пропустил дедлайн для возвращения в пул тестирования на допинг от Антидопингового агентства США (USADA). Чтобы получить бой, Конору необходимо полгода тестироваться на допинг.

Также помешать возвращению Макгрегора может уголовное дело. В июне Конора обвинили в изнасиловании девушки во время баскетбольного матча. В показаниях жертвы были нестыковки с видео из камер наблюдения, но полиция все же начала расследование.

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