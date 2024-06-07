Максимов дізнався, яких футболістів продасть Дніпро-1 цього літа

Юрій Максимов під час матчу "Дніпра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов провів робочу зустріч із комерційним директором клубу В'ячеславом Фрідманом. Наставник вирішив залишитись у команді та обговорив плани на новий сезон.

"Дніпро-1" буде змушений продовжувати продавати гравців, повідомляє Telegram-канал "Дніпрянин".

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Олександр Сваток піде з "Дніпра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

"Дніпро-1" продаватиме гравців

Весь штаб Юрія Максимова продовжить працювати у клубі разом із тренером. Клуб спробує зберегти всіх молодих та амбітних гравців, які матимуть шанс проявити себе в єврокубках. У майбутньому, коли надійдуть запити від інших клубів, "Дніпро-1" продаватиме цих футболістів.

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