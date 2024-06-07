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Максимов дізнався, які гравці залишаться у Дніпрі-1 у новому сезоні

7 червня 2024 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Максимов дізнався, яких футболістів продасть Дніпро-1 цього літа
Юрій Максимов під час матчу "Дніпра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов провів робочу зустріч із комерційним директором клубу В'ячеславом Фрідманом. Наставник вирішив залишитись у команді та обговорив плани на новий сезон.

"Дніпро-1" буде змушений продовжувати продавати гравців, повідомляє Telegram-канал "Дніпрянин".

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Футбольний клуб "Дніпро-1" візьме участь у чемпіонаті України наступного сезону. В'ячеслав Фрідман та Юрій Максимов обговорили на зустрічі рішення щодо того, якою буде стратегія команди.

Олександр Сваток піде з Дніпра-1
Олександр Сваток піде з "Дніпра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

"Дніпро-1" продаватиме гравців

Весь штаб Юрія Максимова продовжить працювати у клубі разом із тренером. Клуб спробує зберегти всіх молодих та амбітних гравців, які матимуть шанс проявити себе в єврокубках. У майбутньому, коли надійдуть запити від інших клубів, "Дніпро-1" продаватиме цих футболістів.

Цього літа з команди підуть не лише Олександр Пихаленок, а й інші гравці стартового складу. Захисник збірної України Олександр Сваток може опинитися у США. Є пропозиції щодо Дениса Мірошниченка та Олександра Філіппова.

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Дніпро-1
Юрій Максимов
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