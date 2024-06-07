Максимов узнал, каких футболистов продаст Днепр-1 этим летом

Юрий Максимов во время матча "Днепра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов провел рабочую встречу с коммерческим директором клуба Вячеславом Фридманом. Наставник решил остаться в команде и обсудил планы на новый сезон.

"Днепр-1" будет вынужден продолжать продавать игроков, сообщает Telegram-канал "Днепрянин".

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Александр Сваток уйдет из "Днепра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

"Днепр-1" будет продавать игроков

Весь штаб Юрия Максимова продолжит работать в клубе вместе с тренером. Клуб попытается сохранить всех молодых и амбициозных игроков, которые получат шанс проявить себя в еврокубках. В будущем, когда по ним поступят запросы от других клубов, "Днепр-1" будет продавать этих футболистов.

Этим летом из команды уйдут не только Александр Пихаленок, но и другие игроки стартового состава. Защитник сборной Украины Александр Сваток может оказаться в США. Есть предложения по Денису Мирошниченко и Александру Филиппову.

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