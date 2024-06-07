Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Максимов узнал, какие игроки останутся в Днепре-1 в новом сезоне arrow

Максимов узнал, какие игроки останутся в Днепре-1 в новом сезоне

7 июня 2024 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Максимов узнал, каких футболистов продаст Днепр-1 этим летом
Юрий Максимов во время матча "Днепра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов провел рабочую встречу с коммерческим директором клуба Вячеславом Фридманом. Наставник решил остаться в команде и обсудил планы на новый сезон. 

"Днепр-1" будет вынужден продолжать продавать игроков, сообщает Telegram-канал "Днепрянин". 

Читайте также:

Футбольный клуб "Днепр-1" примет участие в чемпионате Украины в следующем сезоне. Вячеслав Фридман и Юрий Максимов обсудили на встрече решения по поводу того, какой будет стратегия команды. 

Александр Сваток уйдет из Днепра-1
Александр Сваток уйдет из "Днепра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

"Днепр-1" будет продавать игроков 

Весь штаб Юрия Максимова продолжит работать в клубе вместе с тренером. Клуб попытается сохранить всех молодых и амбициозных игроков, которые получат шанс проявить себя в еврокубках. В будущем, когда по ним поступят запросы от других клубов, "Днепр-1" будет продавать этих футболистов. 

Этим летом из команды уйдут не только Александр Пихаленок, но и другие игроки стартового состава. Защитник сборной Украины Александр Сваток может оказаться в США. Есть предложения по Денису Мирошниченко и Александру Филиппову. 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

Новый претендент на Трубина готов заплатить за голкипера огромные деньги.

Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу

Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

 

спорт
футбол
Днепр-1
Юрий Максимов
УПЛ
Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня