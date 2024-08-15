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Максимов заявив, що всі розчаровані Кривбасом у єврокубках

15 серпня 2024 19:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Кривбас стартував у єврокубках з поразки: Максимов розкритикував гру
Юрій Максимов. Фото: "Дніпро-1"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Криворізький "Кривбас" стартував у єврокубках з поразки від чеської "Вікторії" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Тепер команді Юрія Вернидуба необхідно обіграти суперника на його території.

Про старт клубу в єврокубках висловився український тренер Юрій Максимов, слова якого навела "Футбол газета".

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Фанати "Кривбаса". Фото: "Кривбас"

Максимова розчарувала гра "Кривбасу"

За словами Максимова, на початку сезону всі чекали більшого від "Кривбасу", оскільки у команди є довга лава запасних, яка необхідна, щоб добре виступати в чемпіонаті України та в Лізі Європи.

"Щоб успішно виступати на двох фронтах: в єврокубках та УПЛ, треба мати два рівноцінні склади. Лава запасних у "Кривбасу" доволі довга та й відчувається, що головний тренер Юрій Вернидуб довіряє своїм підопічним", — сказав Максимов.

Фахівець вважає, що серед інших причин "Кривбасу" завадило те, що вони вимушені грати домашні матчі за кордоном. Пов’язана з цим логістика сильно ускладнює відновлення футболістів. Тільки на перетині кордону команда втрачає багато часу.

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Ліга Європи Кривбасс єврокубки Юрій Максимов

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