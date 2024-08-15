Кривбасс стартовал в еврокубках с поражения: Максимов раскритиковал игру

Юрий Максимов. Фото: "Днепр-1"

Криворожский "Кривбасс" стартовал в еврокубках с поражения от чешской "Виктории" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Теперь команде Юрия Вернидуба необходимо обыграть соперника на его территории.

О старте клуба в еврокубках высказался украинский тренер Юрий Максимов, слова которого привела "Футбол газета".

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По словам Максимова, в начале сезона все ждали большего от "Кривбасса", поскольку у команды есть длинная скамья запасных, которая необходима, чтобы хорошо выступать в чемпионате Украины и в Лиге Европы.

"Чтобы успешно выступать на двух фронтах: в еврокубках и УПЛ, нужно иметь два равноценных состава. Скамья запасных в "Кривбассе" достаточно длинная и чувствуется, что главный тренер Юрий Вернидуб доверяет своим подопечным", — сказал Максимов.

Специалист считает, что среди других причин "Кривбассу" помешало то, что они вынуждены играть домашние матчи за границей. Связанная с этим логистика сильно усложняет восстановление футболистов. Только на пересечении границы командой уходит много времени.

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