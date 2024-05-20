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Максимов застеріг уболівальників Дніпра-1 — команда може не зіграти наступного сезону

20 травня 2024 10:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Максимов застеріг уболівальників Дніпра-1 — команда може не зіграти наступного сезону
Юрій Максимов перед матчем "Дніпра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська футбольна команда "Дніпро-1" може не зіграти наступного сезону Прем'єр-ліги. Головний тренер Юрій Максимов не знає, що чекає на клуб.

Максимов розповів про настрій гравців "Дніпра-1" в інтерв'ю FootballHub.

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Наставник "Дніпра-1" Юрій Максимов пояснив, що під час зимової паузи в УПЛ провів розмову зі своїми підопічними. Ще тоді було відомо про те, що у клубі виникли фінансові проблеми. Майбутнє "Дніпра-1" видавалося туманним, оскільки "команда залежить від однієї людини".

Богдан Леднєв
Богдан Лєднєв під час матчу. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Що Максимов сказав про "Дніпро-1"

Тренерський штаб і футболісти команди досі не знають, чи клуб існуватиме наступного сезону. За словами Максимова, більшість гравців уже домовилися про перехід в інші клуби.

Ще в лютому тренери та футболісти "Дніпра-1" ухвалили рішення, що дограють цей сезон і постараються зайняти місце у верхній частині турнірної таблиці. А далі хай буде, що буде.

"Слово "дограємо" — адже ви розумієте. Хтось боїться травми отримати, у когось футболка "Дніпра-1", а під нею — інша футболка", — пояснив Максимов.

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спорт
футбол
УПЛ
Дніпро-1
тренер
Юрій Максимов

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